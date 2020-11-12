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Teknoloji Google duyurdu! Sınır aşılırsa ücretli olacak
Teknoloji

Google duyurdu! Sınır aşılırsa ücretli olacak

Akıllı telefonlarda yer alan Google Fotoğraflar uygulamasına 1 Haziran 2021 itibariyle sınırlama geliyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 09:59:00 -
Google duyurdu! Sınır aşılırsa ücretli olacak

Google Fotoğraflar'ın temel özelliklerinden biri, ücretsiz ve sınırsız fotoğraf, video yüklenmesi ve sıkıştırılmış biçimde yedeklenmesiydi. Google bu özelliğin 1 Haziran 2021'de kullanımdan kaldırılacağını duyurdu.

1 Haziran'dan itibaren, Google Fotoğraflar'a yüklenen tüm dosyalar, her yeni Google hesabıyla edindiğiniz 15 GB'lık varsayılan depolama alanına dahil edilecek. Google One aboneliğiniz varsa, buna dahil edilecektir.

Google Fotoğraflar ücretli oluyor

Önceden, yalnızca sıkıştırılmamış "Orijinal" kalitede yüklenen görüntüler depolama alanınızda sayılırken, sıkıştırılmış "Yüksek" kalitede yüklenen görüntüler ücretsizdi. 1 Haziran'dan itibaren tüm görseller eşit olarak değerlendirilecek.

Burada dikkate alınması gereken birkaç nokta var. Öncelikle, 1 Haziran 2021'den önce yüklenen tüm resimler sayılmayacak. Bu değişiklik yalnızca bu tarihten sonra yüklenen resimler için geçerlidir.

15 GB sınırı var

Fakat bu, 1 Haziran 2021'de hemen ödeme yapmanız gerekeceği anlamına gelmiyor. Her Google hesabıyla birlikte gelen ücretsiz 15 GB'lık alanınızı tam olarak kullanmıyorsanız, bu doldurulana kadar yüklemeye devam edebilirsiniz. Bu olduğunda, yüklemeye devam etmeyi planlıyorsanız, Google One planlarından birine abone olma seçeneğine sahip olacaksınız.

Ancak, hizmette iki yıldan fazla bir süredir etkin değilseniz veya depolama sınırınızı iki yıldan fazla bir süredir aşıyorsanız, Google içeriklerinizi silebilir.

Bir Pixel telefonunuz varsa, belirtilen süre boyunca fotoğraflarınız ve videolarınız için ücretsiz ve sınırsız yedekleme almaya devam edebileceksiniz.

Google, Haziran 2021'de yedeklenmiş fotoğraflarınızı ve videolarınızı yönetmenize ve neyi saklamak ve neyi silmek istediğinizi seçmenize olanak tanıyan bir araç sunacak. Araç, saklamak istemeyebileceğiniz karanlık veya bulanık fotoğraflar veya büyük videolar gibi içeriği otomatik olarak öne çıkaracak.

Bu değişiklik, Android, iOS ve masaüstü dahil tüm platformlardaki tüm Google Fotoğraflar kullanıcıları için geçerli olacak. (Teknolojioku)

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