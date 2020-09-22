Google duyurdu: O özellik iOS'a geliyor

Teknoloji devi Google, resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla, daha önce Android kullanıcıları için yayınladığı web sayfalarını sesli okuma özelliğinin yakın bir zamanda iOS kullanıcıları için de yayınlanacağını duyurdu.

Söz konusu özellik ile birlikte, web sayfalarında yer alan metinler sesli bir şekilde kullanıcıya okunacak. Ayrıca kullanıcılar, okunmasını istedikleri metinlerin listesini de oluşturabilecek.

Ancak bu özellik, doğrudan Google uygulaması üzerinden kullanılabilecek. Google Chrome veya diğer tarayıcılar üzerinden kullanılmayacak.

Söz konusu özelliğin kısa bir süre içerisinde iOS platformunda yayınlanması bekleniyor.