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Teknoloji Google duyurdu: O özellik iOS'a geliyor
Teknoloji

Google duyurdu: O özellik iOS'a geliyor

Google, daha önce Android kullanıcılarının kullanımına sunduğu web sayfalarını sesli okuma özelliğini, iOS uygulamasında da yayınlamaya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 04:43:00 -
Google duyurdu: O özellik iOS'a geliyor

Teknoloji devi Google, resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla, daha önce Android kullanıcıları için yayınladığı web sayfalarını sesli okuma özelliğinin yakın bir zamanda iOS kullanıcıları için de yayınlanacağını duyurdu.

Söz konusu özellik ile birlikte, web sayfalarında yer alan metinler sesli bir şekilde kullanıcıya okunacak. Ayrıca kullanıcılar, okunmasını istedikleri metinlerin listesini de oluşturabilecek.

Ancak bu özellik, doğrudan Google uygulaması üzerinden kullanılabilecek. Google Chrome veya diğer tarayıcılar üzerinden kullanılmayacak.

Söz konusu özelliğin kısa bir süre içerisinde iOS platformunda yayınlanması bekleniyor.

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