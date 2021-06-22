Google durduruldu hatası nedir? Telefonda Google durduruldu hatasının çözümü nedir?
Google, internet tarayıcısı üzerinden yapılan aramalarda çevrim içi bilgi dağıtımı, yapan çok uluslu anonim şirketidir. Google hem bilgisayarda hem de telefon üzerinden kullanılabilen internet arama motorudur. Telefonlarında Google durduruldu hatası alan kişiler bunun sebebini araştırmaya başladı. Peki, Telefonda Google durduruldu hatasının çözümü nedir?
Akıllı telefon sahipleri güne Google sürekli duruyor hatası ile uyandı. Akıllı telefonlarında sürekli Google durduruldu hatası alan kişiler, bu hata yüzünden akıllı telefonlarını düzgün bir şekilde kullanamadıkları için sorunun neden meydana geldiğini ve nasıl çözebileceğini araştırıyor. İşte merak edilen haberin devamı…
Telefonda Google durduruldu hatasının çözümü nedir?
1. Adım: Play Store önbelleğini ve verilerini temizleyin
Cihazınızın Ayarlar uygulamasını açın.
Uygulamalar ve bildirimler Tüm uygulamaları göster'e dokunun.
Aşağı gidin ve Google Play Store'a dokunun.
Depolama Alanı Önbelleği Temizle'ye dokunun.
Ardından, Verileri temizle'ye dokunun.
Play Store'u yeniden açın ve indirme işleminizi tekrar deneyin.
2. Adım: Play Store güncellemelerinin kaldırılması ve tekrar yüklenmesi
Play Store güncellemelerinin yüklemesini kaldırın ve güncellemeleri yeniden yükleyin
Android telefonunuzda veya tabletinizde Ayarlar uygulamanızı Uygulamalar'ı açın.
Aşağı gidin ve Google Play Store'a dokunun.
Ekranın üst kısmındaki üç çizgiden Diğer Güncellemeleri kaldır'a dokunun.
Play Store uygulamasını fabrika sürümüne geri döndürmek isteyip istemediğiniz sorulursa Tamam'a dokunun.
Google Hesabını Tekrar Ekleyin
“Ayarlar”ı açın
“Hesaplar”a girin
Google’ı seçin
Google hesap adınızı seçin ve sağ üstte 3 noktalı kısımdan “Hesabı Kaldır”ı seçin
Telefonu yeniden başlatın
Hesabınızı yeniden ekleyin
Google Hizmetler
“Ayarlar”a gidin
“Uygulamalar”a gidin
Telefon modeline göre tüm uygulamalar sekmesine gidin
Bulamazsanız sağ üst köşedeki üç noktadan “Sistemi göster”i seçin
Google Hizmetlerini bulun
Uygulamayı durdurmak için “Durmaya Zorla”yı seçin.
Hemen alt kısımdan “Depolama” kısmına girerek “Verileri Temizle” ve Önbelleği Temizle” yapın