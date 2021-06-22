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Gündem Google durduruldu hatası nedir? Telefonda Google durduruldu hatasının çözümü nedir?
Gündem

Google durduruldu hatası nedir? Telefonda Google durduruldu hatasının çözümü nedir?

Google, internet tarayıcısı üzerinden yapılan aramalarda çevrim içi bilgi dağıtımı, yapan çok uluslu anonim şirketidir. Google hem bilgisayarda hem de telefon üzerinden kullanılabilen internet arama motorudur. Telefonlarında Google durduruldu hatası alan kişiler bunun sebebini araştırmaya başladı. Peki, Telefonda Google durduruldu hatasının çözümü nedir?

Yeniakit Publisher
2021-06-22 13:41:00 -
Google durduruldu hatası nedir? Telefonda Google durduruldu hatasının çözümü nedir?

Akıllı telefon sahipleri güne Google sürekli duruyor hatası ile uyandı. Akıllı telefonlarında sürekli Google durduruldu hatası alan kişiler, bu hata yüzünden akıllı telefonlarını düzgün bir şekilde kullanamadıkları için sorunun neden meydana geldiğini ve nasıl çözebileceğini araştırıyor. İşte merak edilen haberin devamı…

Telefonda Google durduruldu hatasının çözümü nedir?

1. Adım: Play Store önbelleğini ve verilerini temizleyin

Cihazınızın Ayarlar uygulamasını açın.

Uygulamalar ve bildirimler  Tüm uygulamaları göster'e dokunun.

Aşağı gidin ve Google Play Store'a  dokunun.

Depolama Alanı  Önbelleği Temizle'ye dokunun.

Ardından, Verileri temizle'ye dokunun.

Play Store'u yeniden açın ve indirme işleminizi tekrar deneyin. 

2. Adım: Play Store güncellemelerinin kaldırılması ve tekrar yüklenmesi

Play Store güncellemelerinin yüklemesini kaldırın ve güncellemeleri yeniden yükleyin

Android telefonunuzda veya tabletinizde Ayarlar uygulamanızı   Uygulamalar'ı açın. 

Aşağı gidin ve Google Play Store'a dokunun.

Ekranın üst kısmındaki üç çizgiden Diğer  Güncellemeleri kaldır'a dokunun. 

Play Store uygulamasını fabrika sürümüne geri döndürmek isteyip istemediğiniz sorulursa Tamam'a dokunun.

Google Hesabını Tekrar Ekleyin

“Ayarlar”ı açın

“Hesaplar”a girin

Google’ı seçin

Google hesap adınızı seçin ve sağ üstte 3 noktalı kısımdan “Hesabı Kaldır”ı seçin

Telefonu yeniden başlatın

Hesabınızı yeniden ekleyin

Google Hizmetler

“Ayarlar”a gidin

“Uygulamalar”a gidin

Telefon modeline göre tüm uygulamalar sekmesine gidin

Bulamazsanız sağ üst köşedeki üç noktadan “Sistemi göster”i seçin

Google Hizmetlerini bulun

Uygulamayı durdurmak için “Durmaya Zorla”yı seçin.

Hemen alt kısımdan “Depolama” kısmına girerek “Verileri Temizle” ve Önbelleği Temizle” yapın

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