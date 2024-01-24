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Teknoloji Google, dudak uçuklattı: Chrome'un yeni üretken yapay zeka özellikleri açıklaması! Rahat olun
Teknoloji

Google, dudak uçuklattı: Chrome'un yeni üretken yapay zeka özellikleri açıklaması! Rahat olun

Yeniakit Publisher
2024-01-24 22:32:00 - 2024-01-24 22:32:55
Google, dudak uçuklattı: Chrome'un yeni üretken yapay zeka özellikleri açıklaması! Rahat olun

Google Chrome web tarayıcısı, kullanıcılarına daha akıllı ve verimli bir internet deneyimi sunmayı vaat ediyor. Windows ve Mac platformunda yapay zeka teknolojisinden yararlanmaya başlıyor. Chrome'a gelecek üç üretken yapay zeka destekli özellik duyuruldu.

Google, yakında Mac ve Windows için Chrome tarayıcıya gelecek yapay zeka özelliklerini duyurdu. Sekmelerinizi akıllıca organize etme, tema özelleştirme ve forum gönderisi, yorum ve fazlası gibi web üzerinde bir şeyler yazarken yardım almanın bir yolu dahil olmak üzere üç yeni AI destekli özellik ekleneceğini duyurdu.
Yapay zeka, kullanıcıların sekme gruplarını düzenlemelerine ve tarayıcıyı kişiselleştirmelerine yardımcı olacak. Yeni Sekme Düzenleyici özelliği ile Chrome, halihazırda açık olan sekmelere göre otomatik olarak gruplar önerecek ve grup oluşturacak. Bu özellik, bir sekmeye sağ tıklayıp “Benzer Sekmeleri Düzenle” seçeneği seçilecek kullanılabilecek. Chrome, ayrıca oluşturduğu sekme gruplarının bulunmasını kolaylaştırmak için ad ve emojiler de önerecek. Sekme Grupları özelliğinin geçen yıl kullanıma sunulmasından bu yana özellikte büyük bir değişiklik yapılmadı. Yeni üretken yapay zeka özellikleri, mevcut Sekme Grubu özelliğini yeni bir seviyeye taşıyacak gibi görünüyor.

Yapay zeka ile özel temalar

Yeni güncelleme, Android 14 ve Pixel telefonlara gelen yeni üretken yapay zeka duvar kağıdı deneyimini Chrome’a getiriyor. Google, kullanıcıların Chrome tarayıcı için özel temalar oluşturmalarına olanak sağlamak amacıyla metinden görsel üretme modelini kullanacak. Bu temalar, “Chrome’u Özelleştir” yan panelini açıp “Temayı değiştir”e tıklandıktan sonra yeni “Yapay Zeka ile Oluştur” seçeneğiyle farklı şekillerde oluşturulabilecek. Chrome, öncesinde sanatçıların temalarının yanı sıra aralarından seçim yapabilecek çeşitli renkli ama basit temalar sunuyordu; bu özellik, kullanıcıların kendi mevcut ruh hallerine uyan bir tema oluşturmak için yerleşik seçeneklerden fazlasını sunacak.

Yazma yardımcısı

Yapay zeka destekli yazma yardımcısı özelliği olan “Help Me Write”, kullanıcıların önerilen metinle webde içerik taslağı oluşturmasına yardımcı olacak. Kullanıcıları, herhangi bir sitede metin kutucuğuna veya alana sağ tıklayıp “Yazmama yardım et” seçeneğine seçerek metin önerisi alabilecek. Yerleşik araç kullanıcıların çeşitli sitelerde inceleme ve yorum yazarken yardımcısı olacak. Bu, deneyimsel bir özellik.

Google, Chrome’un yeni sekme düzenleyici ve AI tema oluşturucu özelliğini önümüzdeki birkaç gün içinde Amerika’da kullanıma sunacak. M121 sürümüyle birlikte hem Windows PC hem de Mac bilgisayarlarda kullanılabilecek. Bu özelliklere Chrome ayarlarında Deneysel Yapay Zeka menüsünden erişilebilecek.
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