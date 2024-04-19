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Teknoloji Google, daha güçlü hizmet vereceğiz: Yapay zekayı ilerletmek için birleştiriyor! Yenileme dönemi başladı!
Teknoloji

Google, daha güçlü hizmet vereceğiz: Yapay zekayı ilerletmek için birleştiriyor! Yenileme dönemi başladı!

Yeniakit Publisher
2024-04-19 00:56:00 - 2024-04-19 00:58:04
Google, daha güçlü hizmet vereceğiz: Yapay zekayı ilerletmek için birleştiriyor! Yenileme dönemi başladı!

Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL) şirketinin bir iştiraki olan Google, yapay zeka (AI) yeteneklerini güçlendirmek için stratejik bir hamleyle DeepMind ve Araştırma ekiplerini birleştirdiğini duyurdu.

|Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOGL) şirketinin bir iştiraki olan Google, yapay zeka (AI) yeteneklerini güçlendirmek için stratejik bir hamleyle DeepMind ve Araştırma ekiplerini birleştirdiğini duyurdu. Bu entegrasyon, şirket içinde yapay zeka modellerinin geliştirilmesini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Google'ın yapay zekanın güvenli bir şekilde oluşturulmasını sağlamaya adanmış Sorumlu Yapay Zeka ekipleri, yapay zeka modellerini oluşturan ve ölçeklendiren ekiplerle daha yakın işbirliğini kolaylaştırmak için artık DeepMind bölümü altında faaliyet gösterecek.

Bu organizasyonel değişiklik, Google'ın YZ güvenliği konusunda artan küresel endişeleri ve teknolojinin düzenleyici gözetimine yönelik artan talepleri ele alma konusundaki kararlılığını yansıtıyor. DeepMind, sofistike yapay zeka modeli Gemini'yi geliştirerek Google'ın yapay zeka çalışmalarını ilerletmesinde etkili oldu. 2023'ün sonlarında tanıtılan Gemini, video, ses ve metin dahil olmak üzere çeşitli veri türlerini işleme kapasitesine sahiptir. Alphabet'in hisse senedi değerini artırmadaki ilk başarısına rağmen Gemini, oluşturduğu bazı tarihi görüntülerdeki hatalar nedeniyle eleştirilere maruz kaldı ve Google'ın görüntü oluşturma özelliğini askıya almasına neden oldu.

Google Brain ve DeepMind'ın bir yıl önce birleşmesi, şirketin yapay zeka odağını keskinleştirdi ve ChatGPT ve Sora yaratıcısı OpenAI gibi yapay zeka yenilikçileriyle bağları olan Microsoft (NASDAQ:MSFT) gibi rakiplerle rekabet edecek şekilde konumlandırdı. Ayrıca Microsoft kısa süre önce DeepMind'ın kurucu ortağı Mustafa Süleyman'ı yeni tüketici yapay zekası bölümünün başına getirdi.

Google'ın konsolidasyon hamlesi, teknoloji devi yapay zeka ve otomasyon yatırımlarını artırmaya devam etse bile, maliyet düşürme ve istihdam azaltma döneminde geliyor. Google CEO'su Sundar Pichai daha önce 2024 yılı boyunca bir dizi yeni yapay zeka modelini tanıtmayı planladıklarını belirtmişti. Şirketin yapay zeka portföyünü geliştirmeye yönelik devam eden çabaları, hızla gelişen yapay zeka alanında rekabet üstünlüğünü korumaya çalıştığı için yakından izleniyor.

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