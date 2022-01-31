Google Chrome’dan yeni özellik!

Android için Chrome güncel sürümünün, her sekmeyi aynı anda kapatmaya çalıştığınızda onay isteyen bir soru görünecek. Buna göre sekmeleri tamamen kapadığınızda bundan emin olup olmadığınızı soracak.

Masaüstündeki Chrome ile tüm sekmeleri aynı anda kapama seçeneğine sahipsiniz. Ancak bu durum her zaman kullanışlı olmuyor. Tüm sekmeleri kapadığınızda aslında işinize yarayacak şeylerden de olabiliyorsunuz.

Bunun önüne geçmek için aceleyle yapılan işlemlerde emin misiniz diye sorulması oldukça kullanışlı olabilir. Android’de “tüm sekmeleri kapat” seçeneği özellikle web versiyonuna kıyasla daha yakın.

Bu nedenle bu şekilde bir önlem getirilmesi oldukça yararlı olacak diyebiliriz. Özellik bölge bölge olarak yavaşça kullanıma sunulacak bu yüzden sizin cihazınıza da gelmesi için biraz beklemeniz gerekebilir.

Ancak her halükarda tüm cihazlara sunulacağı kesin diyebiliriz. Kullanıcıların işini kolaylaştıracak özellikler sunulması ürün tercih ederken belirleyici olabiliyor. Bu nedenle en ufak bir özellik bile dikkat çekici olabiliyor. Bu özellik de ayırt edici bir etkiye sahip olabilir.