Google Chrome'a müthiş özellik!

Tecnotoday'da yer alan bilgilere göre, yeni sekmenin arama çubuğunun hemen altındaki en çok ziyaret edilen siteler koleksiyonunuzda yaşarlar ve süreçteki bazı kısayolların yerini alırlar.

Arama sorguları

Bununla birlikte, arama sorguları genellikle site başlıklarından çok daha uzun olabilir. Ne olduklarını daha iyi belirlemenize yardımcı olabilecek sezgisel simgelere sahip değildir; hepsi için yalnızca genel bir büyüteç vardır. Bazı durumlarda bu, bir veya iki gün önce ne yazdığınızı hatırlamıyorsanız, kısayollara dokunduğunuzda ne arayacağınızı belirlemenizi neredeyse imkansız hale getirir.

Google'dan açıklama

Google “MV kutucuklarında en çok ziyaret edilen siteler arasında, cihaz tarama geçmişinden en çok tekrarlanan sorguların organik olarak gösterilmesini sağlar.” açıklamasını yaptı.