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Teknoloji Google cezalardan kurtulamıyor
Teknoloji

Google cezalardan kurtulamıyor

Yeniakit Publisher
2023-06-28 03:31:00 -
Google cezalardan kurtulamıyor

Teknoloji devi Google, alınan yeni bir karar neticesinde milyonlarca dolarlık bir para cezasına çarptırıldı.

ABD’li teknoloji devi Google, kısa bir süre önce Rus hükumetinin uyguladığı ceza ile gündeme gelmişti. Milyonlarca dolarlık bu ceza, mahkemelerce alınan karar neticesinde yeniden şekillendirilerek ikiye katlandı. İşte detaylar

Rus mahkemeleri, Google’ın piyasadaki konumunu kötüye kullandığı gerekçisiyle şirkete yüklü miktarda bir para cezası uygulamıştı. Uygulanan cezayı kabul etmeyen teknoloji devi, ödemesi gereken tutarı ödeme periyotu süresince ödememişti. Bu durumun üzerine mahkemeler tekrardan harekete geçerek Google’ı toplamda 4 milyar rublelik (47 milyon dolar) bir para cezasıyla karşı karşıya bıraktı.

2022 yılının başında uygulanan 2 milyar dolarlık ceza, Rusya devlet kurumları tarafından finanse edilen videoların dünya genelinde engellendiği gerekçesiyle kararlaştırılmıştı. Google’a her ne kadar devlet ve politikacılar tarafından baskı uygulanıyor olsa da diğer sosyal medya platformları gibi engelleme kararlarına çarptırılmamıştı.

Cezanın iki katına çıkarılması kararına itiraz eden teknoloji devinin itirazları karşılıksız kaldı. Resmi kuruluşlar, şirkete uygulanan 2 milyar rublelik cezanın ödenmemiş olması sebebiyle cezanın iki katına çıkarılması kararının açıkladı. Ayrıca yeni tutarın, 60 iş günü içerisinde devlet hesabına aktarılması gerektiği vurgulandı. Google’ın bu sefer nasıl bir adım atacağı, merakla beklenen detaylar arasında.
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