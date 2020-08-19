En çok kullanılan google uygulamaları arasında yer alan google çeviri, yapay zeka teknolojisini kullanarak 100’den fazla aktif kullanılan diller arasında çeviri yapıyor. Google Çeviri benzer sitelerin az olması ve çeviri işlemlerindeki yüksek doğruluk oranı ile dünyada en çok tercih çeviri uygulaması durumundadır.

Google Çeviri nasıl kullanılır?

Google arama motoruna Google Çeviri yazıldığında, hızlı bir çeviri işlemi yapabilmek için Google arama motoru çeviri hizmetini doğrudan sonuç sayfasında gösterir. Buradan hızlı bir şekilde çeviri yapılabilir.

Doğrudan Google Çeviri sayfasına girildiğinde de yukarıdakine benzer bir sayfa gelecektir. Buradan çevirmek istediğiniz kaynak dili ve çevrilecek olan hedef dili seçtikten sonra Google Çeviri girilen metinleri otomatik olarak tercüme etmeye başlayacaktır.

2006 yılında google bünyesinde kurulan google çeviri; kelime, cümle, web sitesi veya yüklenen bir dokümanın çevirisini yapabilmektedir. Google Çeviri orijinalinde istatistiksel makine çeviri hizmeti olarak başlamıştır. Burada çevrilecek olan metin önce İngilizceye daha sonra ise hedeflenen dile çevirme işlemi yapılıyordu. Burada pek çok çeviri hataları, özelliklede gramer hataları ortaya çıktı.

Google Çeviri tarafından verilen hizmetler!

Google Çeviri kullanarak, yazılı metinlerin çevirisi, internet sitelerinin çevirileri, doküman çevirileri, yapılan bir konuşmanın çevirisi, mobil uygulama çevirisi, resimler üzerinde yer alan yazıların çevirisi, el yazılarının çevirisi yapılabilmektedir.

Bu hizmetler içinde görüntü çeviri hizmeti olan herhangi bir resimde yazılı olan metinlerin çevirisini yapabilmesi ile ön plana çıkmaktadır. Örneğin yurt dışında otobüs durağı gibi yerlerde yazan yazıların fotoğrafını çekerek google çevirinin görüntü çeviri özelliği ile tercüme edilebilir.

Diğer bir öne çıkan özellik ise Google Çeviri el yazısını da tanıyabilmesidir. Klavye ile yazmak zor geliyorsa el yazı çeviri özelliğini kullanarak da çevirmek istediğiniz metinleri girebilirsiniz.

Google Çeviri hangi dillerde çeviri işlemleri yapabiliyor?

Google Çeviri şu anda 109 dilde çeviri işlemi yapabilmekte olup, bu dillerin hepsinde birbirleri arasında çeviri işlemini başarılı biçimde yerine getirebilmektedir.

Çeviri yapılan diller: Afrikaans, Almanca, Arapça, Arnavutça, Azerice, Amharca, Baskça, Bengalce, Beyaz, Rusça, Bulgarca, Burmaca, Cava, dili, Çekçe, Çevaca, Çince (Basitleştirilmiş ve Geleneksel), Danca, Endonezce, Ermenice, Esperanto, Estonca, Farsça, Felemenkçe, Filipince, Fince, Fransızca, Frizye, dili, Galce, Galiçyaca, Guceratça, Gürcüce, Haiti, Kreyolu, Hausaca, Hmong dili, Hawaii dili, Hırvatça, Hintçe, İbranice, İgbo dili, İngilizce, İrlandaca, İskoçça, İspanyolca, İsveççe, İtalyanca, İzlandaca, Japonca, Kannada dili, Katalanca, Kazakça, Khmerce, Korece, Korsikaca, Kürtçe, Kırgızca, Laoca, Latince, Lehçe, Letonca, Litvanyaca, Lüksemburgca, Korsika dili, Macarca, Makedonca, Malayca, Malaylamca, Malgaşça, Maltaca, Malezyaca, Moğolca, Maorice, Marathi, Nepali, Norveççe, Özbekçe, Pencapça, Peştuca, Portekizce, Rumence, Rusça, Samoaca, Sebuanca, Seylanca, Shona dili, Sırpça, Sindhî, Slovakça, Slovence, Somalice, Sotho, dili, Sudanca, Svahili, Tacikçe, Tamilce, Teluguca, Tayca, Türkçe, Ukraynaca, Urduca, Vietnamca, Yunanca, Yidiş, Yorubaca, Zuluca, Xhosa dili

Şu anda çeviri topluluğu içerisinde gösterilse de çevirisi yapılamayan dillerde bulunmaktadır. Bunlar ise Assam, Kantonca, Çerokice, Dzongka, Guarani, Ruandaca, Soranice, Oriya, Romanş, Tatarca, Tibetçe, Türkmence, Uygurca ve Wolof dilleridir.

Google Çeviri nasıl çalışıyor ve hangi algoritmaları kullanıyor?

Google Çeviri 2006’da hizmet vermeye başladığında “Statistical Machine Translation” (İstatistiksel Makine Çeviri) algoritmasını kullanıyordu. İstatistiksel Makine Çeviri algoritması arka planda oldukça karmaşık matematiksel işlemler yaparak çalışsa da temeldeki mantığı şu şekilde ifade edilebilir: Çevirisi yapılacak dildeki metinin hedef dildeki metine karşılık gelen olasılık dağılımı ile çalışan bir algoritmadır. İstatistiksel Makine Çevirisinde, olasılık ve istatistik dersi alanların yakından tanıyacağı Bayes Teorimi kullanılır. İstatistiksel Makine Çeviri yöntemi batı dillerinde işe yarasada gramer farklığı olan diğer dillerde istenilen doğrulukta çeviri başarısı gösteremedi ve pek çok gramer hataları ortaya çıktı.

İstatistiksel Makine çeviri yönteminde İngilizce haricinde farklı iki dil direk olarak birbirine çevrilemez. Önce tercümesi yapılacak olan metin önce İngilizce’ye çevrilir, daha sonra İngilizce’den hedeflenen dile tercümesi yapılır. Bu da iki kez çeviri işlemi yapıldığı için hataların çoğalmasına neden olan olgulardan bir başkası olarak ortaya çıkmaktadır.

Google Çeviri 2016 yılının Kasım ayından itibaren “Neural Machine Translation” (Nöral Makine Çeviri) yöntemini kullanmaya başladı. Nöral Makine Çeviri yöntemi ile yapay zeka alanında adını sıkça duyduğumuz “derin öğrenme” kullanılır. Nöral Makine Çeviriyi öne çıkaran en büyük özelliklerinden bir tanesi çevrilecek metinin cümle cümle olarak çevirisi yerine toplu olarak tek seferde çevirisi yapılır. Yani cümleler arasında da bağ kurarak anlamlandırma yapar. Bu nedenle ve kullanılan yapay zeka alanının bir alt bölümü olan derin öğrenme kullanımından dolayı Google Çeviri sürekli olarak kendisini geliştirebilmektedir.

Google Çeviride hatalı çeviriler oluyor mu?

Doğruluk oranı yüksek olsa da bazı durumlarda hatalı çeviriler yapabilmektedir. Bu yüzden insanların yapmış olduğu çeviriler kadar güvenli değildir. Özellikle cümle uzunluğu arttıkça, edebi bir dil kullandıkça hatalı çeviri oranı da artmaktadır.

Google Çeviri Topluluğu nedir?

Google Çeviri, verdiği tercüme hizmetlerinin daha kaliteli olabilmesi için çeviri konusunda insanlardan yardım almaktadır. Yardım aldığı kişilerden oluşan guruba Google Çeviri Topluluğu denmektedir. Burada toplulukta Google Çeviriye yardımcı olmak isterseniz, Google size bir metin ve bu metinin çevrilmiş halini göstermektedir. Daha sonra sizden yapılan çevirinin doğru olup olmadığını istemektedir. Her seferinde 10 adet çeviri sorarak Google Çeviri kendisini geliştirmektedir.