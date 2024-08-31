Google artık hastalık teşhisi koyacak! Yapay zeka geliştirildi

Google, hastalıkların erken belirtilerini tahmin edebilmek için yapay zekâ teknolojisini kullanmaya başlayan şirketlerin arasına katıldı. Şirketin geliştirdiği yapay zekâ modeli, tüberküloz, grip ve diğer solunum hastalıklarını erken teşhis edebilmek amacıyla öksürük, burun çekme ve zor nefes alma gibi 300 milyon ses parçasıyla eğitildi.

Solunum hastalıklarının erken teşhisi

Bu gelişmiş yapay zekâ sayesinde, griple mücadele eden birinin konuşmasından hastalığı teşhis edilebilecek. Teknoloji, bireylerin sağlık durumlarını analiz ederek hızlı teşhis koyma ve tedavi sürecine erken başlama imkânı sunuyor. Akıllı telefonlardan kolayca erişilebilecek bu hizmet, sağlık hizmetlerine ulaşımın zor olduğu bölgelerde yaşayan insanlar için büyük bir umut kaynağı oldu.

Google ve Salcit Technologies işbirliği

Google, bu teknolojiyi özellikle sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı olduğu coğrafyalardaki yüksek riskli popülasyonlara ulaştırmak amacıyla bir Hint şirketi olan Salcit Technologies ile işbirliği yaptı. Salcit Technologies, solunum sağlığı alanında faaliyet gösteren bir yapay zekâ girişimi olarak öne çıkıyor. Bu işbirliği, akıllı telefonlar üzerinden yaygın bir kullanım hedefliyor ve sağlık alanında büyük bir yenilik olarak değerlendiriliyor.