Google arama motorunda yeni özellik!
Google, güncellemenin ardından arama sisteminde karanlık modu aktif etti. İsteyen kullanıcılar yalnızca arama ekranı için koyu modu aktif edip gözlerin daha az yorulmasını sağlayabiliyor.
Son yıllarda hemen her uygulamaya eklenen 'karanlık mod' özelliği sonunda Google Arama için de aktif hale geldi. Artık masaüstünden arama kısmına erişilip ufak bir ayarlama sayesinde karanlıkmodu etkinleştirmek mümkün oluyor.
Google Arama'da karanlık mod nasıl etkinleştirilir?
Google Arama'da karanlık modu etkinleştirmek için öncelikle arama kısmına gelip, ardından Ayarlar / Arama Ayarları / Görünüm / Koyu Tema üzerinden gerekli işlemi yapmak gerekli.
Ayrıca alt bölümde kayıtlı ayarların her oturum açıldığında kullanılabildiği özellikle belirtiliyor.