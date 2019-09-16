KIRŞEHİR (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Ahilik teşkilatını, özellikle de Bacıyanı Rum'u hem kendi insanımıza hem de dünyaya iyi anlatabilmeliyiz. Yüzyıllardır kadın haklarıyla ilgili verilen mücadelede varılmak istenen noktaya Anadolu'da yüzyıllar önce varılmış olduğunu anlatmalıyız." dedi.

Bayraktar, KADEM Kırşehir Temsilciliğince 32. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Gönüllülük ve Kooperatifçilik Paneli"nin açılışında yaptığı konuşmada, başta Ahi Evran Veli ve Fatma Bacı olmak üzere Anadolu topraklarına ahlak, değer ve iman dikmiş bütün mutasavvıfları, yüzyıllar boyunca Ahilik geleneğine yeni himmetler eklemiş tüm esnaf ve sanatkarları rahmetle andığını söyledi.

Bayraktar, Bacıyanı Rum'un fütüvvet anlayışının insan merkezli olduğunu ve gönüllülük esasına dayandığını belirtti.

Siyaset, kültür, eğitim ve ticaret gibi hayatın ana damarlarından akan Anadolu kadını modelinin belleklerden silinmiş olmasının, bugün kadınların yaşamış olduğu birçok sorunun temel nedeni olduğunu vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Kendimizi nereye ve nasıl konumlandıracağımızı bilmiyor, vaktiyle sahip olduğumuz her şeyi yeniden kazanmaya çalışıyoruz. Ahilik teşkilatını, özellikle de Bacıyanı Rum'u hem kendi insanımıza hem de dünyaya iyi anlatabilmeliyiz. Yüzyıllardır kadın haklarıyla ilgili verilen mücadelede varılmak istenen noktaya Anadolu'da yüzyıllar önce varılmış olduğunu anlatmalıyız. Bu, bizim kendi kadınımızın öz güvenini de tazeleyecek, kimliğini tanımlama noktasında sağlam referanslar verecektir."

KADEM olarak bu tarihi mirası iyi okuma derdinde olduklarına işaret eden Bayraktar, "Bugün burada çok iyi bir örneğini gördüğümüz kooperatifçilik ruhu da bu mirastan esinlenmektedir. KADEM olarak el emeği üretip piyasa ile buluşturamayan kadınlarımıza 47 il temsilciliğimizde kooperatifçilik ve girişimcilik eğitimleri verip Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri öncülüğünde istihdama katılmalarına fayda sağladık. Şimdi bu kadınlarımız hem ailelerine hem topluma fayda katar durumdalar." diye konuştu.

- " Kadınlarımız iyiliğin yayılmasında öncü kuvvetlerdir"

Sümeyye Erdoğan Bayraktar, gönüllülük kavramının yolunun en çok sivil toplum örgütleriyle kesiştiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ahilik ve ondan vücut bulmuş Bacıyanı Rum, bugünün terminolojisiyle ilk sivil toplum örgütüdür ve yakıtı gönüllülüktür. Türkiye'de bugün sivil toplum kuruluşlarında kadın popülasyonunun üstünlüğünü de aslında şaşırtıcı bulmuyor, tarihsel bir devamlılık olduğunu düşünüyorum. Fakir ve kimsesizlere yardım etme, kendini başkasının hizmetine adama, iyiliği yayma, insanlara hoşgörülü olma, insanları sevme Bacıyanı Rum'u meydana getiren tuğlalardır. Kadınlarımız dün olduğu gibi bugün de iyiliğin yayılmasında öncü kuvvetlerdir. KADEM de özünde bu motivasyonla çalışır."

Gençlere gönüllülüğün iyi anlatılması gerektiğine değinen Bayraktar, şöyle devam etti:

"Bizim gençlere gönüllülüğü anlatırken sunacağımız argüman ileride meslek yaşamlarında kullanabilecekleri ve onları daha iyi yerlere taşıyacak bilgi ve beceriler kazanacakları vaadi olmamalı. Gençlerimiz, gönüllü işleri CV'lerine eklemek için yapmayacak olgunluğa sahip olmalıdır. Gönüllülük, Bacıyanı Rum özelinde ve daha geniş bir çerçevede Ahilikte, kısıtlı zamanlarda bir seçenek olarak gerçekleştirilen bir eylem değildir. Derin bir imanın, inancın ve felsefenin ürünü olarak hal edinilmiş bir yaşam biçimidir."

KADEM Kırşehir Temsilcisi Seher Ünsal da yaptıkları çalışmalardan bahsederek, paneli Bacıyanı Rum etkinlikleri kapsamında düzenlediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Emine Şener'in moderatörlüğünde, S.S. Gülümse Isparta Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinden Dilek Gündüz ve Konya Kimya Hatun Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifinden Hatice Mendi, gönüllülük ve kooperatifçilikle ilgili tecrübelerini paylaştı.

Programa, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.