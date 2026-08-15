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Kültür - Sanat Gönüllüler, görme engelliler için kitap seslendiriyor
Kültür - Sanat

Gönüllüler, görme engelliler için kitap seslendiriyor

Yeniakit Publisher
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Gönüllüler, görme engelliler için kitap seslendiriyor

Rami Kütüphanesi Engelsiz Bilgi Merkezi Görme Engelliler Birimi, görme engelli bireylerin bilgiye eşit, bağımsız ve engelsiz ulaşımına katkı sunuyor.

Kütüphane bünyesinde stüdyo standartlarında ve ses izolasyonlu olarak tasarlanan iki ayrı ses kabininde yürütülen çalışmalarda, kitap okumak isteyen gönüllüler öncelikle deneme metni seslendiriyor. Telaffuz, akıcılık, vurgu ve ses tonu uygunluğu gibi kriterler doğrultusunda yapılan değerlendirmelerin ardından uygun bulunan gönüllüler kayıt sürecine başlıyor. Tamamlanan kayıtlar, editoryal denetim ve kalite kontrol süreçlerinden geçirildikten sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Kütüphane Konuşan Kitaplık sistemine aktarılarak görme engelli kullanıcıların erişimine açılıyor.

Geçmişte profesyonel sektör tecrübesi bulunan ve Rami Kütüphanesi’nde gönüllü olarak mikrofon başına geçen Müjgan Karamete, gönüllü seslendirmenlik yapmanın tarif edilemez manevi tatmin sunduğunu söyledi. Deneme kayıtlarının ardından hızlı bir şekilde okumalara başladığını dile getiren Karamete, “Gönlünüzü, kalbinizi rahatlatmak için birinin hayatını kolaylaştırabilmek, tarifi olmayan muhteşem bir duygu” dedi.

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