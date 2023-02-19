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Yaşam Gönüllüler çocukların yüzünü böyle güldürdü
Yaşam

Gönüllüler çocukların yüzünü böyle güldürdü

Deprem bölgesinde yaşayan çocuklar, dağıtılan oyuncaklarla mutlu oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 11:27:00 -

İstanbul’dan gönüllü olarak Adıyaman’a gelen vatandaşlar tarafından dağıtılan oyuncaklar, çadır kentlerdeki çocukların yüzünü güldürdü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen iller arasında bulunan Adıyaman'da gönüllü vatandaşlar, depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışıyor. Gönüllü vatandaşlar bir yandan vatandaşlara gıda yardımında bulunurken, bir yandan da ekiplere çalışmalarda destek veriyor. İstanbul’dan gönüllü olarak Adıyaman’a gelen bir grup vatandaş ise çadır kentlerdeki çocuklara oyuncak dağıttı. Yeni oyuncaklara kavuşan çocuklar büyük sevinç yaşadı.

Gönüllü olarak depremzedelere destek vermeye çalıştıklarını ifade eden Mehmet Sarısoy, “Bir haftadır buradayız. Şehir perişan durumda. Eğer insanların elinde imkan varsa kamyonlara oyuncak, çikolata yüklesinler, çadırları gezsinler. Durumları çok kötü. Diyecek başka bir şey yok. Gözümüzde yaş kalmadı” dedi.

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