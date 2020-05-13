Gönüllü Bahçeleri için kullanım hakkı uzadı

Tepebaşı Belediyesi, koronavirüs dolayısıyla kapatılan ve 27 Mayıs’ta açılacak Gönüllü Bahçelerinin, hak sahiplerinin mağduriyet yaşamaması adına kullanım haklarının bir yıl uzatıldığını açıkladı.

Tepebaşı Belediyesi’nin kent yaşamı içerisinde doğayla insanı buluşturan projesi Gönüllü Bahçeleri, Eskişehirlilerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Öte yandan emekli, engelli ve şehit yakınları başta olmak üzere vatandaşların kullanımına sunulan 2 Eylül Gönüllü Bahçeleri, Aşağısöğütönü Mustafa Mansız Gönüllü Bahçeleri, Zincirlikuyu Selami Vardar Gönüllü Bahçeleri ve Batıkent Gönüllü Bahçeleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kullanıma kapatılmıştı. Kura ile belirlenen hak sahiplerinin, tedbir kapsamında bahçelerinden yararlanamaması nedeniyle mağduriyet yaşamaması adına, kullanım hakları bir yıl süre ile uzatıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kur’a ile belirlenen hak sahipleri de kullanım haklarının 1 yıl süre ile uzatılmasından dolayı memnuniyetlerini belirterek Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.