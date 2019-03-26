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"Gönüllerin Birincileri Floor Curling Şampiyonası"

- Şampiyona, ASP Gençlik ve Spor Kulübünce çeşitli engel gruplarındaki özel sporcuların katılımıyla Kocaeli'de yapıldı- ASP Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Özcan Gül:"Türkiye'de yaklaşık 10 bin sporcuya hizmet veren bir sivil toplum kuruluşuyuz. Özel gereksinimi olan çocuklarımızda çok ciddi başarılı sonuçlar alıyoruz"

26 Mart 2019 Salı 18:04
"Gönüllerin Birincileri Floor Curling Şampiyonası"


KOCAELİ (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Gençlik ve Spor Kulübü tarafından çeşitli engel gruplarındaki özel sporcuların katılımıyla Kocaeli'de "Gönüllerin Birincileri Floor Curling Şampiyonası" düzenlendi.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, çeşitli engel grubundan 80 özel sporcu katıldı.

Kapanış seremonisinin ardından sporcuların katılımıyla kortej yapıldı. Tüm katılımcı çocuklara madalya ve sertifika verilen şampiyonada, sporcular büyük sevinç yaşadı.

Programda konuşan ASP Gençlik ve Spor Kulübü Genel Başkanı Özcan Gül, kulüp olarak 81 ilde faaliyet gösterdiklerini belirterek, Kocaeli'de kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Tamamen dezavantajlı kesimlere yönelik faaliyetler yürüttüklerini ifade eden Gül, "Türkiye'de yaklaşık 10 bin sporcuya hizmet veren bir sivil toplum kuruluşuyuz. Özel gereksinimi olan çocuklarımızda çok ciddi başarılı sonuçlar alıyoruz." diye konuştu.

Gül, floor curlingin keyifli bir spor branşı olduğunu anlatarak, curlingin özel sporcuların fiziksel ve zihinsel yönden gelişimine katkı sağladığını bildirdi. Çocukların yaşam kalitesini arttırmaya çalıştıklarını vurgulayan Gül, buradaki çocukların 2 aydır çalışma yürüttüğünü ve bugün güzel organizasyon yapıldığını kaydetti.

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin de çocukların kendilerinden hiçbir farkı bulunmadığını dile getirerek, imkan verildiğinde bu çocukların da daha nice başarılar elde edeceğini söyledi.

Şebin, curling ve floor curlingin Türkiye'de bilinirliğinin yükseldiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Gül, Şebin, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül ve diğer protokol üyeleri, şampiyonada mücadele eden özel sporcularla floor curling farkındalık maçı yaptı.

Öte yandan ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda kızlar 45 kiloda bronz madalya kazanan Bahar Korubeyi'ne, protokol üyelerince plaket verildi.






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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 18:04
  1. Floor Curling
  2. Gönüllerin Birincileri Floor Curling Şampiyonası
  3. Kocaeli
  4. Özcan Gül

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