Gönül Sofrası hizmeti Sancaktepelilerin yüzünü güldürüyor

Sancaktepe Belediyesi, yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında ve birlik, beraberlik ve paylaşma ayı Ramazan’ın gelmesi dolayısıyla ihtiyaç sahibi 170 aileye günlük sıcak yemek yardımında bulunuyor. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü vatandaşları ziyaret ederek sıcak yemek ve gıda kolisi yardımında bulundu. Yardım alan bir vatandaşın saz çalması ile renkli görüntüler oluştu.

Yardımlaşma ve dayanışma duygusunun en üst düzeye çıktığı bu ayda, ramazanın manevi havası sosyal hayatta da kendini hissettiriyor. Sancaktepe Belediyesi, halka sunduğu hizmetlerle ramazan ayının daha huzurlu, güvenli ve mutlu geçmesinde önemli katkılarda bulunuyor. İlçede yaşayan 170 aileye 2 öğün olmak üzere toplamda da 550 kişiye günlük sıcak yemek desteğinde bulunuyor. Sıcak yemeğin yanı sıra ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara pide yardımıyla beraber 15 bin adet gıda kolisi yardımı yapılıyor.

Gönül sofrası hizmetinden vatandaşların oldukça memnun olduklarını ifade eden Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “Aşevi Gönül sofrası hizmetimiz eskiden beri gelen bir hizmetimiz. Evde yalnız olan yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sunmuş olduğumuz devam eden bir hizmet bu süreçte korona virüsünden dolayı evinden çıkmayan ve evde karantina altında olan vatandaşlarımıza sunduğumuz bir hizmet halini aldı. Günde 4 çeşit tatlısıyla çorbasıyla sıcak yemeklerimiz kaliteli malzemelerle ve hijyenik ortamda hazırlanıyor. Herkes bu hizmetimizden çok memnun onlar mutlu ve memnun oldukça memnun oluyoruz. Onların yanında olmaya çalışıyoruz. Biz diyoruz ki siz sabredin biz sizin yanınızdayız diyoruz. Allah onlardan razı olsun çok güzel sabrettiler ve gençlere de örnek oldular” diye konuştu.

Sancaktepe yaşayan vatandaşlar yardımlardan memnun olduklarını ifade ederek çalışmalarından Başkan Şeyma Döğücü’ye teşekkür ettiler.

Öte yandan Ramazan ayının dayanışma iklimini pekiştiren yardımlar ve sıcak yemekler görevliler tarafından hijyen kurallarına uygun olarak hazırlanarak evlere tek tek teslim ediliyor.