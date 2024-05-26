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Aktüel Gönül gözüyle Kur’an Okudular
Aktüel

Gönül gözüyle Kur’an Okudular

Yeniakit Publisher
2024-05-26 08:39:00 -
Gönül gözüyle Kur’an Okudular

Ankara Üniversitesi Akademik Düşünce Eğitim ve Medeniyet Topluluğu (ADEM) üyeleri 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle alanında ilk ve tek program olan Kani Karaca Görme Engelliler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini ağırladı.

Haber Merkezi

Öğrencileri Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ‘Ruhun Gözleri’ programında konuşan İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nurullah Yazar, Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık ve Eğitim Daire Başkanı İbrahim Yılmaz ile Genç Memur-Sen Genel Başkanı Mesut Emre Balcı, imam hatip öğrencilerinin her alanda olduğunu ve ülkemiz için canla başla çalıştıklarını dile getiriler. Gönüllerin mest olduğu program hediye takdimi ile sona erdi.

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