Gönül Dağı'nın büyük gururu... Sürpriz açıklama geldi!

TRT 1’in fenomen dizisi “Gönül Dağı” 100’üncü bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Her hafta reyting rekorları kıran, izleyicinin teveccühünü kazanan dizinin 100. bölümü İstanbul’da özel bir programla kutlandı.

Bozkırda üç kafadar amcaoğlunun girişimcilik hikayesiyle TRT 1 ekranlarında ilk bölümünden itibaren izleyicinin kalbine taht kuran “Gönül Dağı” dizisi, bu akşam ekrana gelecek olan 100. bölümünü özel bir etkinlikle kutladı. Her bölümüyle reyting rekorları kıran dizinin özel etkinliğine TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, dizinin yapımcısı Ferhat Eşsiz, dizinin yönetmeni, senaristleri, oyuncuları ve teknik ekibi katıldı.

3 yıl önce ekran serüveni başlayan Gönül Dağı’nın kamera arkası görüntülerinden oluşan kısa bir film gösterimi ile başlayan gecede konuşan TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, dizi ekibini tebrik etti. Gönül Dağı’nın yaşayan bir efsane olduğunu söyleyen Varol, “Bu efsanenin vücut bulmasında emeği geçen başta senaristimiz Ali Bey ve ekibi olmak üzere Yahya hocamıza, yapımcımıza, siz değerli oyuncularımıza çok teşekkür ediyorum. Hepiniz gerçekten muazzam bir iş ortaya çıkarttınız. Projenin tasarımında TRT 1 ekibimizin de gerçekten çok ciddi emeği var. Emin olun her bölüm çok uzun uğraşlarla bu ekrana bu bölümler geliyor,”dedi.

TRT Genel Müdür Yardımcısı Varol, dizinin başarısının hayatın gerçeklerinden ilham almasıyla ilgili olduğunu vurgulayarak, “TRT olarak bu hikâyeyi ekranlara taşımaktan memnuniyet duyuyoruz. İyi ki bu iş TRT’de, iyi ki bu iş yapılmış ve iyi ki bizler de emek vermişiz. Hepimiz birlikte baktığımızda duygulanıyorsak, gurur duyuyorsak bu bence en temel motivasyon. Allah bozmasın. İnşallah çok uzun süreler, uzun bölümler, daha da nice sezonlar, nice yüz bölümler nasip olsun,” ifadelerini kullandı.

Gönül Dağı dizisinin yapımcısı Ferhat Eşsiz ise TRT’ye ve tüm ekibe teşekkür ederek, “Gönül Dağı hep engelleri aşarak üzerine koyan bir proje oldu. Bu noktada her daim yanımızda olan en başta TRT olmak üzere oyuncularımız, sevgili ekibimiz, yönetmenimiz ve senaristimize teşekkür etmekten başka hiçbir şey yapamayız, biz bir aileyiz,” açıklamalarında bulundu.

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Gönül Dağı’nda hayallerinin peşinde giderek müthiş icadlara ve başarılara imza atan amcaoğullarından Taner karakteriyle büyük beğeni toplayan Berk Atan, “Görüşmeye ilk gittiğim günü hatırlıyorum. Şu an 100. bölüme geldik, zaman su gibi akıp geçiyor. Çok başarılı bir iş yaptık hep beraber. Çok zor şartlarda çalıştık. Ben işin içinde olmaktan çok mutluyum. Ben bütün ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İyi ki yollarımız hep beraber böyle kesişmiş,” dedi.

Ramazan karakteriyle izleyicilerin ilgi odağı olan Cihat Süvarioğlu, “Bu başarının en önemli mimarları senaristlerimiz, yönetmenimiz. Herkesin hikayesini katmanlı bir şekilde yazdılar. Bütün teknik ekibi bir araya getirmek kolay değil. Herkese teşekkür ediyorum,” şeklinde konuştu.

Veysel Kaya karakterini canlandıran Semih Ertürk ise, “Üç senedir bizimle orada bulunan ekip arkadaşlarımıza ve oyuncu arkadaşlarımıza büyük bir alkış istiyorum,” dedi. Önceki sezonlarda Dilek karakteriyle dizide gönüllere taht kuran, daha sonra TRT 1’in Al Sancak dizisine transfer olan Gülsim Ali İlhan da arkadaşlarını anlamlı etkinlikte yalnız bırakmadı.

Gönül Dağı’nın 100. bölüm özel programında, dizinin müziklerine imza atan sanatçılar da konser verdi. Diziye konuk oyuncu olarak katılarak sesi ve yorumuyla renk katan ünlü sanatçı İsmail Altunsaray, Gönül Dağı’ndaki performanslarıyla büyük beğeni toplayan sevilen sanatçılar Taylan Özgür Ölmez, Edanur Yılmaz ve İpek Karabağır ile dizinin müziklerini yapan Engin Arslan da gecede mini bir konser verdi. Gece, Gönül Dağı oyuncularının toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.