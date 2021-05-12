Gönül Dağı’nın 28. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı
TRT 1’in gönüllere hitap eden dizisi Gönül Dağı’nın 28. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı.
TRT 1’de Cumartesi akşamları 7’den 70’e herkesi ekrana kilitleyen Anadolu dizisi Gönül Dağı’nın 28. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı.
Merakla beklenen yeni bölümde Gedelli’yi bayram neşesi sarıyor. Hamile olan Cemile aşermeye başlayınca Veysel ve amcaoğulları kolları sıvıyor.
Öte yandan Muammer ve Ağıtçı Hüseyin arasında bu sefer bayram harçlığı rekabeti başlıyor.
Fragmanın son sahnesinde ise Asuman ve Ramazan’ın aralarının bozulduğu görülüyor.
Sevilen dizinin yeni bölümü 15 Mayıs Cumartesi akşamı TRT 1 ekranlarında olacak.