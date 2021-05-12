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Medya Gönül Dağı’nın 28. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı
Medya

Gönül Dağı’nın 28. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı

TRT 1’in gönüllere hitap eden dizisi Gönül Dağı’nın 28. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 08:02:00 - 2021-05-12 08:05:34

TRT 1’de Cumartesi akşamları 7’den 70’e herkesi ekrana kilitleyen Anadolu dizisi Gönül Dağı’nın 28. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı.

Merakla beklenen yeni bölümde Gedelli’yi bayram neşesi sarıyor. Hamile olan Cemile aşermeye başlayınca Veysel ve amcaoğulları kolları sıvıyor.

Öte yandan Muammer ve Ağıtçı Hüseyin arasında bu sefer bayram harçlığı rekabeti başlıyor.

Fragmanın son sahnesinde ise Asuman ve Ramazan’ın aralarının bozulduğu görülüyor.

Sevilen dizinin yeni bölümü 15 Mayıs Cumartesi akşamı TRT 1 ekranlarında olacak.

Gönül Dağı 28. Bölüm Fragmanı yayınlandı
Gönül Dağı 28. Bölüm Fragmanı yayınlandı

Medya

Gönül Dağı 28. Bölüm Fragmanı yayınlandı

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