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Medya Gönül Dağı'nda sürpriz veda!
Medya

Gönül Dağı'nda sürpriz veda!

TRT1'in sevilen ailesi dizisi Gönül Dağı'nda oynayan Gülsim Ali İlhan'ın yeni sezonda dizide olmayacağı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 15:00:00 -
Gönül Dağı'nda sürpriz veda!

TRT1'in sevilen dizilerinden olan aile dizisi Gönül dağı bilindiği üzere sezon finali arasına girdi. Yeni sezonda büyük sürprizlerle ekranlara gelecek olan dizide, gündeme gelen bir iddia dizinin hayranlarını üzdü. Gönül Dağı'nın sevilen oyuncusu Gülsim Ali İlhan'ın diziden ayrıldığı öne sürüldü.

Ayrılık iddiası

Başrollerinde Gülsim Ali İlhan ve Berk Atan gibi genç ve başarılı oyuncuların yer aldığı Gönül Dağı dizisi sezon finali yapmasının ardından yeni sezon hazırlıklarına başladı. Ancak dizinin sezon finali yapmasının ardından gündeme gelen sürpriz ayrılık iddiası seyircileri şaşırttı. Gönül Dağının sezon finalinde Dileğin, Taner’e dediği “Özür dilerim herşeyi elime yüzüme bulaştırdım beni İstanbul’a dönmem gerek. Beni merkezden çağırıyorlar” sözlerinin arkasında ayrılık olduğu belirtildi. Gönül Dağı dizisinde Dilek rolünü oynayan Gülsim Ali İlhan’ın yeni sezonda kadroda yer almayacağı iddia edildi.

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