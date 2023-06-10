Gönül Dağı'nda sürpriz gelişme! Son durum: Alarm verdi... Paylaşıldı!

GÖNÜL DAĞI

Amcaoğulları Elif'in hastalığını öğrenir…

Elif'in iyileşebilmesi için böbrek nakline ihtiyacı vardır…

Bütün kasabalı seferber olur…

Elif'e uygun donör bulunacak mıdır?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ciritçi, Barış'ı yolculuğa çıkarır. Yolculuğun etkisi Barış'ta nasıl olacaktır?

Azize'nin çocukları ortaya çıkar. Evliliğe tepkileri ne olacaktır?

“Gönül Dağı” 3. Sezon 101. Bölüm 10 Haziran 2023 Cumartesi saat 20.00/ TRT 1

Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren izleyicilerin gönüllerinde taht kuran, her hafta reyting rekorları kıran Gönül Dağı, bu hafta ekrana gelecek yüz birinci bölümüyle yine ilgi odağı olacak. Hüzün, eğlence ve heyecanla dopdolu yeni bölüm, 10 Haziran Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarına geliyor.

Bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatan Gönül Dağı, küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan üç kuzenin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtıyor.

Gönül Dağı’nın yeni bölümünde neler olacak:

Amcaoğulları Elif'in hastalığını öğrenir. Kaya Ailesi Kenan ve Elif'e destek verir. Elif'in iyileşebilmesi için böbrek nakline ihtiyacı vardır. Bütün kasabalı uygun donör bulunabilmesi için seferber olur. Elif'e uygun donör bulunacak mıdır?

Selma kendisiyle ilgili Taner'e yalan söyleyen Barış'a tepki gösterir. Selma yalanı düzeltebilmek için ne yapacaktır?

Ciritçi, Barış'ı yolculuğa çıkarır. Yolculuğun etkisi Barış'ta nasıl olacaktır?

Dişçi Musa ve Azize evlenmeye karar vermiştir. Azize'nin çocukları ortaya çıkar. Evliliğe tepkileri ne olacaktır?

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı’nda, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Ayten Uncuoğlu, Zümre Meğreli, Sait Seçkin, Güliz Aybay, Öznur Yağcı, Hande Nur Tekin, Sevilay Gültekin, Beril Karademir, Samet Arda Mercan, Ali Toptaş, Sercan İnceer, Mücahit Koçak, Cengiz Sezgin, Melis Sevinç, Eren Can Vurucu, Faruk Karagül, Özlem Mert Köseoğlu, Kadir Bertan, Mustafa Şahin, Ulaş İnan Torun rol alıyor.

Gönül Dağı’nın yüz birinci bölümü, 10 Haziran Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1’de...

TRT Tabii'den Gönül Dağı tadında bir dizi: Modern Doğu Masalları!

TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan Modern Doğu Masalları, konusuyla oldukça ilgi çekiyor. Gönül Dağı dizisi ile aynı yapım şirketine ait olan Modern Doğu Masalları'nda da, tıpkı Gönül Dağı'nda olduğu gibi anadolu hikayeleri seyirciye aktarılıyor.

TRT dijital platformu TABİİ'yi seyircisinin beğenisine sundu. Kanalın ses getiren projelerinden biri, Modern Doğu Masalları oldu. Gönül Dağı dizisi ile aynı yapım şirketine ait dizinin başrolünde Semih Ertürk ve Feyyaz Duman var. Dizide aynı zamanda Mehmet Atay da rol alıyor. Projede; babalarını kaybetmiş olan iki kardeşin hikayesi aktarılıyor. Babalarını kaybeden Halil ve İbrahim kardeşler, onun kendilerine bırakmış olduğu vasiyetini yerine getirebilmek için bir yolculuğa çıkarlar. Bu yolculuk; Anadolu'da asırlar boyu anlatılan hikayelerle bezeli bir yolculuktur. Çünkü hem babalarının geçmişi hem de kendileri hakkında birçok şey öğreneceklerdir.