Gönül Dağı'nda sürpriz gelişme! Bakalım şimdi ne olacak?

Amcaoğulları hayallerine ulaşabilmek için Teknoloji Geliştirme Enstitüsü'nde çalışmaya başlar...

Amcaoğulları hangi zorluklarla karşılaşacak?

Rıfat'a emanet para veren selim dayı geri gelir…

Mihriban, Rıfat'ı zor durumdan kurtarmak için ne yapacak?

“Gönül Dağı” 3. Sezon 98. Bölüm 20 Mayıs 2023 Cumartesi saat 20.00/ TRT 1

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Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren izleyicilerin gönüllerinde taht kuran, her hafta reyting rekorları kıran Gönül Dağı, her Cumartesi TRT 1 ekranlarında ilgi odağı olmaya devam ediyor. Dizinin doksan sekizinci bölümü, 20 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarına gelecek.

Gönül Dağı’nın yeni bölümünde neler olacak:

Amcaoğulları hayallerine ulaşabilmek için Teknoloji Geliştirme Enstitüsü'nde çalışmaya başlar. Gedelli sakinlerinden birinin yardıma ihtiyacı olduğunu duyan amcaoğulları, yardım için kolları sıvar. Amcaoğulları hangi zorluklarla karşılaşacaktır?

Rıfat'a emanet para veren Selim Dayı geri gelir. Rıfat ne yapacağını bilemez. Mihriban, Rıfat'ı zor durumdan kurtarmak için ne yapacaktır?

Aldığı bir haberle eskiden yaşadığı köye giden Sefer, bir karar vermek zorundadır. Sefer ne yapacaktır?

Keriman, Ferses Müzik için yeni şarkıcılar arar. Keriman kiminle şarkı yapmak isteyecektir?

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı’nda, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Ayten Uncuoğlu, Zümre Meğreli, Sait Seçkin, Güliz Aybay, Öznur Yağcı, Hande Nur Tekin, Sevilay Gültekin, Beril Karademir, Samet Arda Mercan, Ali Toptaş, Sercan İnceer, Mücahit Koçak, Cengiz Sezgin, Melis Sevinç, Eren Can Vurucu, Faruk Karagül, Özlem Mert Köseoğlu, Kadir Bertan, Mustafa Şahin, Ulaş İnan Torun rol alıyor.

Gönül Dağı’nın doksan sekizinci bölümü, 20 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1’de...