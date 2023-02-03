Gönül Dağı'nda sürpriz gelişme! Bakalım şimdi ne olacak?

Taner ve Yasemin, yıldırım nikahıyla evlenmeye karar verirler…

Yasemin'le ilgili bir gerçeği öğrenen Taner’in tepkisi ne olacak?

Gedelli'nin Sesi Gazetesi’ne kasabalılardan büyük tepki…

Muammer ve Ciritçi Abdullah’ı, çıktıkları yolculukta neler bekliyor?

Erkan’ın suçunu kim üstlenecek?

“Gönül Dağı” 3. Sezon 85. Bölüm 4 Şubat 2023 Cumartesi/ 20.00/ TRT 1

Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren izleyicilerin gönüllerinde taht kuran, her hafta reyting rekorları kıran ve başarısını sürekli katlayan Gönül Dağı, her Cumartesi TRT 1 ekranlarında ilgi odağı olmaya devam ediyor. Dizinin seksen beşinci bölümü, 4 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarına geliyor.

Gönül Dağı’nın yeni bölümünde neler olacak:

Taner ve Yasemin'in nişanı gerçekleştikten sonra yıldırım nikahıyla evlenmeye karar verirler. Nikah saati yaklaştığında Taner, Yasemin'le ilgili bir gerçeği öğrenir. Taner'in tepkisi ne olacaktır?

Gedelli'nin Sesi Gazetesi, halk tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Ramazan'ın evinin önüne gelen halk, Ramazan'ın dışarı çıkmasını engeller. Ramazan, Taner'in nikahına yetişebilecek midir?

Muammer ve Ciritçi Abdullah, bir yolculuğa çıkarlar. Baba oğulun yaptıkları bu yolculukta ikiliyi neler beklemektedir?

Kasabadan gitmek isteyen Erkan'ın yüklü bir paraya ihtiyacı vardır. Erkan suç işlemek üzereyken kasabalılar tarafından jandarmaya ihbar edilir. Erkan'ın suçunu kim üstlenecektir?

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı’nda, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Zümre Meğreli, Sait Seçkin, Güliz Aybay, Öznur Yağcı, Hande Nur Tekin, Sevilay Gültekin, Beril Karademir, Samet Arda Mercan, Ali Toptaş, Sercan İnceer, Mücahit Koçak, Cengiz Sezgin, Melis Sevinç, Eren Can Vurucu, Faruk Karagül, Merve Yıldız, Özlem Mert Köseoğlu,

Kadir Bertan, Mustafa Şahin, Merve Yıldız rol alıyor.

Gönül Dağı’nın seksen beşinci bölümü, 4 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1’de...