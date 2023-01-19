Gönül Dağı'nda sürpriz gelişme! Bakalım şimdi ne olacak?

Fezai, ihtiyacı olan parayı bulabilecek mi?

Hüseyin ve Muammer’e kasabalıların sürprizi ne olacak?

Halime'nin ameliyatı nasıl sonuçlanacak?

Gönül Dağı 83. Bölüm 21 Ocak Cumartesi 20.00 TRT 1

Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren izleyicilerin gönüllerinde taht kuran, her hafta reyting rekorları kıran ve başarısını sürekli katlayan Gönül Dağı, her Cumartesi TRT 1 ekranlarında ilgi odağı olmaya devam ediyor. Dizinin 83. Bölümü, 21 Ocak Cumartesi akşamı saat 20.00’de ekranlara geliyor.

Gönül Dağı’nda bu hafta neler olacak:

“Fezai'nin gizli sevdası ortaya çıkar. Acilen para bulması gerekmektedir. Fezai, Selami'ye gider ancak onda da para yoktur. İkili aralarına Ramazan'ı da katarak Fezai'nin Afyon'da yaşayan babasından para istemeye karar verirler. Fezai ihtiyacı olan parayı bulabilecek midir?

Selma Öğretmen, burs sınavına girecek olan öğrencilerinin bir engel yüzünden sınava giremeyeceğini öğrenir. Öğrencilerinin sınava girebilmesi için mücadele eden Selma Öğretmen'in yardımına Taner ve Veysel koşar. Üçlü öğrencileri sınava yetiştirebilecek midir?

Hüseyin ve Muammer, kasabalılara yaptıkları oyuna devam ederken kasabalıların ortaklaşa aldığı bir kararla karşılaşırlar. Kasabalılar iki kardeş için ne yapacaktır?

Halime, hastaneye yatıp tedavi olmaya başlamıştır. Halime'nin tahlil sonuçlarını gören Kenan'ı zorlu bir süreç bekler. Halime'nin ameliyatı nasıl sonuçlanacaktır?”

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı’nda, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Zümre Meğreli, Sait Seçkin, Güliz Aybay, Öznur Yağcı, Hande Nur Tekin, Sevilay Gültekin, Beril Karademir, Samet Arda Mercan, Ali Toptaş, Sercan İnceer, Mücahit Koçak, Cengiz Sezgin, Melis Sevinç, Eren Can Vurucu, Faruk Karagül, Merve Yıldız, Özlem Mert Köseoğlu,

Kadir Bertan, Mustafa Şahin rol alıyor.



Gönül Dağı 83. Bölümüyle 21 Ocak Cumartesi akşamı saat 20:00’de TRT 1’de.

Gönül Dağı 83. Bölüm Görsel Linki:

https://we.tl/t-hixVN21Hzq

Gönül Dağı 83.. Bölüm Fragman Linki:

https://youtu.be/twrQ4ZUlE8o

https://www.youtube.com/watch?v=vL4ZAAvL-Y8