Gönül Dağı'nda sezon finali tarihi belli oldu

Cumartesi akşamları ekranlara gelen Gönül Dağı dizisi reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

İlk sezonunda büyük kitle yakalayan dizi kısa sürede büyük ilgi gördü.

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesini konu alıyor. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılıyor.

İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen sunan dizi Gönüldağı'nın başrollerinde Berk Atan (Taner) ve Gülsüm Ali İlhan (Dilek) yer alıyor. Ayrıca genç yeteneklerin yanı sıra kadroda Yavuz Sepetçi, Ege Aydan, Ecem Özkaya gibi isimler de var.

Sezon finali olacak

Gazeteci Birsen Altuntaş, Gönül Dağı'nın sezon finali yapacağı tarihi açıkladı. Altuntaş, dizinin 30. Bölümde ufak bir yaz arası vereceğini söyledi.

Yeni bölümde neler olacak?

Araba İcadı Yarışması'nın zamanı gelmiştir. Taner ve amcaoğulları, henüz bitmemiş olan arabalarını tamamlamak için yoğun bir çalışma içerisine girecektir. Öte yandan Taner, babası tutuklandığı için moralsiz olan Dilek'i, yeniden hayata döndürmek için çaba harcayacaktır. Yarışma günü geldiğinde amcaoğulları; Dilek, Cemile ve Asuman'ı da yanlarına alarak yarışmaya gidecektir. Taner'in yarışmayı kazanması kesin iken alacağı karar ne olacaktır?

Sefer ve Zahide'nin düğün zamanı yaklaşırken, ev meselesini çözmeleri gerekmektedir. Selami ve Keriman'ı aileleriyle barıştırma kararı alırlar. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır. Devreye Gülsüm Öğretmen'in girmesiyle birlikte işler iyice büyüyecektir. Sonunda Selami ve Keriman, aileleriyle barışabilecek midir?