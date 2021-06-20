Gönül Dağı’nda bomba gelişme! Bir isim diziye geri dönüyor

TRT’de ekranlara gelen Gönül Dağı dizisi sezon finali yaptı. Dizinin son bölümünde bir ismin ayrılması dikkatlerden kaçmamıştı. Dizide Serdar karakterini oynayan Utku Ateş’in daha sonra Cam Tavanlar’a katıldığı ortaya çıktı. Fakat yeni dizisinde çok fazla ön planda olmayan ünlü oyuncu için dikkat çeken iddialar ortaya çıktı. Cam Tavanlar’da İskender karakterini oynayan Utku Ateş’i izleyenler daha fazla ön planda görmek istiyor. Ateş, Gönül Dağı’nda da çok fazla ön planda yer almıyordu.

32 yaşındaki oyuncu için Gönül Dağı’na geri dönüş iddiaları ortaya çıktı. Gönül Dağı’nda senaryo gereği geri dönme ihtimali bulunan Ateş’e ‘Elif için geri dön’ çağrıları yapılıyor. Oyuncu geri dönüş yaşanacak mı, buna senaristler karar verecek

Öte yandan Gönül Dağı Kurban Bayramı özel bölümü ile Temmuz ayında ekranlara gelecek.