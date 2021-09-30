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Medya Gönül Dağı'na öyle bir isim geliyor ki ortalık fena karışacak
Medya

Gönül Dağı'na öyle bir isim geliyor ki ortalık fena karışacak

TRT1'de reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisine sürpriz bir karakter katılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 11:17:00 -
Gönül Dağı'na öyle bir isim geliyor ki ortalık fena karışacak

TRT’nin cumartesi akşamlarına damgasını vuran dizisi “Gönül Dağı” dizisine yeni bir oyuncu daha dahil oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ikinci sezona bomba gibi başlayan Gönül Dağı'nda oyuncu Burak Haktanır, reyting rekortmeni dizinin kadrosuna “Mezarcı İlyas”ın oğlu “Minibüsçü Hamdi” karakteriyle katıldı.

Daha önce “Çırağan Baskını”, “Sevda Kuşun Kanadında”, “Mehmetçik Kut’ül Amare” ve “Payitaht Abdülhamid” dizilerinde rol alan Haktanır, Gönül Dağı’nın 2 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanacak 34. Bölümünde ekranda olacak.

Dolmuşçu Sefer’le (Ferdi Sancar) birlikte katıldığı minibüs ihalesini, babası “Mezarcı İlyas”la birlikte kazanan Hamdi, Gedelli’de dolmuş şoförlüğüne başlar. Ancak Hamdi’yi kasabada hiç ummadığı sürprizler beklemektedir.

Başta Çaycı Rıfat (Hüseyin Sevimli) olmak üzere tüm kasaba halkı çok sevdikleri Dolmuşçu Sefer’in yanında yer alır. Hamdi, kendisine tavır alan Gedelli sakinleriyle başa çıkmaya çalışacak.

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