Gönül Dağı yeni sezon oyuncuları kim? Gönül Dağı'na yeni katılan oyuncu kimdir?
Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın başrollerinde yer aldığı Gönül Dağı, yeni sezonuna merhaba diyor. İlk sezonuyla izleyicinin gönlünü kazanmayı başaran Gönül Dağı dizisi yeni sezon ilk bölümü 11 Eylül Cumartesi günü ekranlarda olacak. Gönül Dağı’na Kurban Bayramı özel yayını ile hasret gidermiş olan izleyiciler Gönül Dağı yeni sezon oyuncuları kim? Gönül Dağı'na yeni katılan oyuncu kimdir, gerçek adı nedir, hangi rolde? olduklarını sorguluyor.
Berk Atan, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Gülsim Ali, Ferdi Sancar ve Çiğdem Aygün’ün rol aldığı Gönül Dağı yeni sezonuna 11 Eylül Cumartesi günü merhaba diyor. TRT 1 ekranlarında her Cumartesi akşamları evlere konuk olacak olan Dönül Dağı 31. bölüm ile yeni sezonu açıyor.
Gönül Dağı yeni sezon oyuncuları kimler?
Gönül Dağı dizisine Utku Ateş ve Zümre Meğreli, Ulviye Karaca, Halil Balkanlar ve Serkan Kuru dahil oldu. Serkan Kuru, Dönül Dağı dizisinde Doktor Kenan karekterini oynayacak.
Gönül Dağı oyuncuları
Berk Atan:Taner Kaya rolü
Gülsim Ali: Dile rolü
Ecem Özkaya: Zahide Kaya rolü
Ferdi Sancar: Seferrolü
Cihat Süvarioğlu: Ramazan Kaya rolü
Semih Ertürk: Veysel Kaya rolü
Ali Düşenkalkar: Muammer Kaya rolü
Erdal Cindoruk: Hüseyin Kaya rolü
Gülhan Tekin: Günşıl Kaya rolü
Feyza Işık: Döndü Kaya rolü
Ege Aydan: Münir Başkan rolü
Hazal Çağlar: Asuman Korkmaz rolü
Eser Eyüboğlu: Selami Fersoy rolü
Nazlı Pınar Kaya: Cemile Kaya rolü
Şebnem Dilligil: Halime Kaya rolü
Yavuz Sepetçi: Ciritçi Abdullah rolü
Nuri Gökaşan: Dişçi Musa rolü
Hüseyin Sevimli: Kahveci Rıfa rolü
Çiğdem Aygün: Keriman Yavru rolü
Zümre Meğreli: Hemşire Elif rolü
Ulviye Karaca: Gülsüm Öğretmen rolü
Ruhi Sarı: Fikret rolü
Onur Gökmen: Artist Ahmet rolü
Şükrü Veysel Alankaya: Günay rolü
Cemre Melis Çınar: Fadime rolü
Ergun Kuyucu: Dilek'in Babası, Ali rolü