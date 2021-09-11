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Medya Gönül Dağı yeni sezon oyuncuları kim? Gönül Dağı'na yeni katılan oyuncu kimdir?
Medya

Gönül Dağı yeni sezon oyuncuları kim? Gönül Dağı'na yeni katılan oyuncu kimdir?

Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın başrollerinde yer aldığı Gönül Dağı, yeni sezonuna merhaba diyor. İlk sezonuyla izleyicinin gönlünü kazanmayı başaran Gönül Dağı dizisi yeni sezon ilk bölümü 11 Eylül Cumartesi günü ekranlarda olacak. Gönül Dağı’na Kurban Bayramı özel yayını ile hasret gidermiş olan izleyiciler Gönül Dağı yeni sezon oyuncuları kim? Gönül Dağı'na yeni katılan oyuncu kimdir, gerçek adı nedir, hangi rolde? olduklarını sorguluyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 14:56:00 - 2021-09-11 15:06:50
Gönül Dağı yeni sezon oyuncuları kim? Gönül Dağı'na yeni katılan oyuncu kimdir?

Berk Atan, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Gülsim Ali, Ferdi Sancar ve Çiğdem Aygün’ün rol aldığı Gönül Dağı yeni sezonuna 11 Eylül Cumartesi günü merhaba diyor. TRT 1 ekranlarında her Cumartesi akşamları evlere konuk olacak olan Dönül Dağı 31. bölüm ile yeni sezonu açıyor. 

Gönül Dağı yeni sezon oyuncuları kimler?

Gönül Dağı dizisine Utku Ateş ve Zümre Meğreli, Ulviye Karaca, Halil Balkanlar ve Serkan Kuru dahil oldu. Serkan Kuru, Dönül Dağı dizisinde Doktor Kenan karekterini oynayacak.

gönül dağı

Gönül Dağı oyuncuları

Berk Atan:Taner Kaya rolü

Gülsim Ali: Dile rolü

Ecem Özkaya: Zahide Kaya rolü

Ferdi Sancar: Seferrolü

Cihat Süvarioğlu: Ramazan Kaya rolü

Semih Ertürk: Veysel Kaya rolü

Ali Düşenkalkar: Muammer Kaya rolü

Erdal Cindoruk: Hüseyin Kaya rolü

Gülhan Tekin: Günşıl Kaya rolü

Feyza Işık: Döndü Kaya rolü

Ege Aydan: Münir Başkan rolü

Hazal Çağlar: Asuman Korkmaz rolü

Eser Eyüboğlu: Selami Fersoy  rolü

Nazlı Pınar Kaya: Cemile Kaya rolü

Şebnem Dilligil: Halime Kaya rolü

Yavuz Sepetçi: Ciritçi Abdullah rolü

Nuri Gökaşan: Dişçi Musa rolü

Hüseyin Sevimli: Kahveci Rıfa rolü

Çiğdem Aygün: Keriman Yavru rolü

Zümre Meğreli: Hemşire Elif rolü

Ulviye Karaca: Gülsüm Öğretmen rolü

Ruhi Sarı: Fikret rolü

Onur Gökmen: Artist Ahmet rolü

Şükrü Veysel Alankaya: Günay rolü

Cemre Melis Çınar: Fadime rolü

Ergun Kuyucu: Dilek'in Babası, Ali rolü

gönül dağı yeni sezon oyuncuları 

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