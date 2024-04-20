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Medya Gönül Dağı ve Teşilat'ı yayınlayan TRT1'de beklenmedik gelişme! Yayından kaldırılıyor
Medya

Gönül Dağı ve Teşilat'ı yayınlayan TRT1'de beklenmedik gelişme! Yayından kaldırılıyor

Yeniakit Publisher
2024-04-20 16:58:00 - 2024-04-20 17:00:56
Gönül Dağı ve Teşilat'ı yayınlayan TRT1'de beklenmedik gelişme! Yayından kaldırılıyor

TRT1'de Çarşamba günleri ekranlara gelen Bozdağ Film imzalı 'Bir Sevdadır' dizisinin final yapacağı öğrenildi.

TRT ekranlarında izleyicilerle buluşan Bozdağ Film imzalı 'Bir Sevdadır' dizisi için final kararı alındı. Dizinin başrollerini Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler paylaşıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, reytinglerde beklentiyi karşılamayan dizi 13'üncü bölümde final yapacak. 17 Nisan’da 11'inci bölümü yayınlanan dizinin 1 Mayıs Çarşamba akşamı ekrana veda etmesi planlanıyor.

Mehmet Bozdağ, Özlem Aybek, Zümrüt Karaduman, Emre Saraçoğlu’nun yazdığı dizinin yakın zamanda yönetmeni değişmiş, Osman Taşçı reji koltuğuna oturmuştu.

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