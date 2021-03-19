Gönül Dağı, Masumlar Apartmanı ve Teşkilat derken Bir Zamanlar Kıbrıs geliyor! TRT'de bir dizi final yapacak

TRT1 ekranlarında izleyicilerle akşam saatlerinde buluşmakta olan 7 dizi bulunuyor. Pazartesi akşamları Uyanış Büyük Selçuklu, Salı günleri Masumlar Apartmanı, Çarşamba Benim Adım Melek, Perşembe Tövbeler Olsun, Cuma Payitaht Abdülhamid, Cumartesi Gönül Dağı ve Pazar günleri de Teşkilat ile güçlü bir yapı kuruldu.

Televizyon Gazetesi'nin haberine göre, TRT1 ekranlarında yayınlanmak üzere yeni dizilerin de hazırlıkları devam ediyor. Bu yapımlar arasında son günlerde en dikkat çekeni Bir Zamanlar Kıbrıs. Çekimleri KKTC’de devam eden dizinin yayınlanan fragmanlarına ilgi büyük oldu. Kıbrıs Türk halkının yaşadığı zulmün detaylarının anlatılacağı dizi için bekleyen milyonlarca hayran var… TRT1’de 7 gün için 7 dizi bulunuyor… Bir Zamanlar Kıbrıs’ın perşembe akşamları Tövbeler Olsun’un yerine başlaması bekleniyor.

Erkan Can, Güven Kıraç ve İpek Tuzcuoğlu’nun başrolünde yer aldığı absürt komedi dizisi olan Tövbeler Olsun, dün akşam 28.ve 29. bölümü ile ekrandaydı… İki bölüm peş peşe yayınlayan TRT1 anlaşılan final süresini kısaltmak istiyor. Dizinin 32. bölüm itibari ile biteceği biliniyor ve geriye 3 bölüm kalmış durumda.

Tövbeler Olsun’un bitmesi ile birlikte Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin başlaması bekleniyor. Yani görünen o ki yeni dizi Nisan ayı içinde izleyicilerin karşısına çıkacak. Bir Zamanlar Kıbrıs’ta Serkan Çayoğlu, Ahmet Kural, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu gibi önemli isimler başrolde bulunuyor. Dizinin perşembe akşamı izleyicilerle buluşması da bekleniyor…