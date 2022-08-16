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Medya Gönül Dağı izleyicilerine büyük müjde!
Medya

Gönül Dağı izleyicilerine büyük müjde!

TRT'nin sımsıcak bozkır dizisi Gönül Dağı 3. sezonu ile başlıyor, heyecanlı geri sayım başladı. 2. sezonuna Dilek'in ölümü ile veda eden dizisinin 3. sezon fragmanında ise düğüm çözülüyor. Herkes düğün günlerinde hayatının şokunu yaşayan Ramazan ve Asuman'a ne olacak diye beklerken yeni fragman ele verdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-16 18:26:00 -
Gönül Dağı izleyicilerine büyük müjde!

TRT'nin sımsıcak bozkır dizisi Gönül Dağı 3. sezonu ile başlıyor, heyecanlı geri sayım başladı. 2. sezonuna Dilek'in ölümü ile veda eden dizisinin 3. sezon fragmanında ise düğüm çözülüyor. Herkes düğün günlerinde hayatının şokunu yaşayan Ramazan ve Asuman'a ne olacak diye beklerken yeni fragman ele verdi.

Cumartesi akşamları TRT 1'de yayınlanan, izleyenlerin içini ısıtan aile dizisi Gönül Dağı'nın 3. sezonu için geri sayım başladı. Taner'in karısı Dilek'e hayat veren Gülsim Ali İlhan'ın ölmesi ile seyirciyi şok eden sezon finalinde akıllarda bir soru daha vardı. Diziye renk katan ve aşkları ile izleyenleri mest eden Ramazan ve Asuman'a ne olacak, diziden ayrılacaklar mı? Herkes bu sorunun cevabını beklerken 3. sezon fragmanından sızan bir görüntü dizinin hayranlarına derin bir 'ohh' çektirdi.

Güzel haber geldi
Karşısında sıkı rakipleri olmasına rağmen işlediği konu ve oyuncu kadrosu ile rakiplerine kök söktüren dizi Gönül Dağı'nın 3. sezon fragmanı yayınlandı. Herkes şimdi ne olacak, Asuman ve Ramazan sevgisi ne olacak derken güzel haber geldi! Asuman ve Ramazan 3. sezonda da Gönül Dağı dizisinin kadrosunda yer alacak.

Belediye Başkanı'nın kızı Asuman'a hayat veren Hazal Çağlar ile dizinin fenomen ismi Ramazan'a hayat veren Cihat Süvarioğlu bu sezon da dizide yer alacaklar. Düğünleri Dilek'in ölümü ile yasa dönen çifti neler bekliyor yeni sezonda birlikte izleyeceğiz.

Asuman ve Ramazan 3. sezonda da Gönül Dağı dizisinin kadrosunda yer alacak.

Sezon finalinde ne olmuştu?
Yayınlandığı her gün sosyal medyanın gündemi olan ve yüzlerce yorumun yapıldığı dizinin sezon finali izleyenleri ağlaşmıştı. Doğumuna az bir zaman kalan Dilek'in kayaların altında kalarak can vermesi, bebeğinin ise dünyaya gelmesi izleyenleri kahretmişti. Ramazan ve Asuman'ın ise en güzel günleri, hayallerini kurduğu düğünleri Dilek'in ölümü ile 'unutulmaz' bir gün olmuştu.

 

 


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Yorumlar

DEVLET ADABI

İlk önce böyle bir dizinin oluşmasında emeği geçen 7'den 77'ye herkese CANDAN TEŞEKKÜRLER...TEŞEKKÜRLER..TEŞEKKÜRLER ederim ailecek izlenecek bizden sizden içten samimi dostluğun arkadaşlığın aile olmanın komşuluğun ne olduğunu yaşanması gerektiğini anlatan TÜRK AİLE DİZİSİ....,,,,TRTbir böyle devam sakın ola bu güzel diziyi,de 1 zamanlar "ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN" gibi başka halkımızın hiç izlemediği abd SAROS beslemesi fox tv ve benzeri kanallara vermezsiniz İNŞALLAH "ZENGİN KIZ FAKİR OĞLAN" öyle yaptınız güzelim diziyi o besleme kanalda HEBA oldu gitti umarım TRT1 aynı hatayı tekrar etmez....,,,,,

eyüp

dilek hanımın bir sebep ile geri dönmesi güzel olur çünkü uyum içinde çift oluşturmuşlar emeği geçen herkese teşekkür ederim aile dizisi örf ve adetlerimize uygun edebi ahlakı boyutta çık güzel selam ve sevgile
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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