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Medya Gönül Dağı hayranlarına büyük şok! Fragmanı görenler şaştı kaldı
Medya

Gönül Dağı hayranlarına büyük şok! Fragmanı görenler şaştı kaldı

TRT1 ekranlarında izleyicilerle Cumartesi akşamları buluşmaya devam eden Gönül Dağı dizisinin şimdiye kadar 21 bölümü yayınlandı. Her bölümü büyük ilgi gören yapım, reytinglerde de çok iyi sonuçlar aldı. Dizinin yayınlanan 22. bölüm fragmanında ise dizinin yayın tarihinin 27 Mart tarihi değil, 3 Nisan Cumartesi olarak gösterilmesi hayranlarını şaşırttı.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 11:55:00 -

TRT1’in yeni kararı dizi hayranlarını bir hayli üzecek. Gönül Dağı dizisinin 22. yeni bölümünün önümüzdeki hafta ekrana gelmeyeceği ortaya çıktı. Dizi için yayınlanan 22. bölüm fragmanında yayın tarihi olarak 3 Nisan Cumartesi günü gösteriliyor. Yani dizi 27 Mart Cumartesi akşamı yok.

Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan’ın başrollerinde yer aldığı diziyi her hafta heyecanla bekleyen dizi hayranları için alınan bu karar büyük şok oldu. 2 hafta yeni bölümü izlemek için beklemek durumunda kalacak olan hayranlar, sosyal medyada yaptıkları yorumlarla senariste ve yapım ekibine takdirlerini de iletiyor.

Dizi hayranları, “Sonunda adam gibi bir dizi izliyoruz. Bu senarist ve yönetmen aklı başında kişiler. İlk defa bir diziyi bu zamana kadar edeple getirdiniz. Bundan sonra da böyle götürün, her şey mükemmel” diye yorum bıraktı. Birçok dizi hayranı da benzer görüşte ve bunu dile getiren binlerce mesajı sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

Dizinin oyuncu kadrosunda sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor. 

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