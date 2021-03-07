Gönül Dağı dizisiyle ilgili TRT1 aniden karar değiştirdi! Hayranlarını şaşırtan karar

Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan ikilisinin başrolünde yer aldığı diziyi TRT1 ekranında vakit bulamayıp de izleyemeyen milyonlar var. Bu izleyiciler ekranda izleyemedikleri diziyi, şimdiye kadar youtube resmi kanalından takip ediyordu.

TRT1 ekibi her hafta Gönül Dağı dizisinin kanalına tam bölümleri yüklüyordu. Ta ki dün akşama kadar… Dizinin 19.bölümü dün akşam izleyicilerle buluştu. Yine etkileyici sahnelerle dolu anlar yaşandı. Yine izleyiciler hayran kaldı ve mest oldu… Ancak bu anları takip edemeyen de milyonlar vardı. Her hafta olduğu gibi bu izleyiciler youtube kanalında tam bölümü izlemek istedi ama bir sürprizle karşılaştı.

Şimdiye kadar 18 bölümün tamamını youtube kanalında yayınlayan ve milyonlarca izleyiciyi de bu platformdan yakalayan Gönül Dağı dizisinin 19. bölümünün tamamı yayınlanmadı. Dizi hayranları da bu duruma isyan etti.

“Tam Bölüm TRT İzle’de Yayında” yazısı dikkatleri çekiyor. Yani TRT1’in internet üzerinde izleyicilere tüm yapımlarını seyredebilecekleri yeni platforma yönlendirdiği görülüyor.

TRT1 dizilerinin tamamı için mi bu geçerli? Yoksa sadece Gönül Dağı’na mı özel bir durum? İşte bu sorunun yanıtı yakında ortaya çıkacaktır. Ancak anlaşılan TRT1 artık Youtube plaftormunda kısa sahneler ve fragmanlar vermeyi, tam bölümleri ise trtizle.com internet sitesi üzerinden sunmayı kararlaştırmış gibi bir izlenim oluştu.

Dizi hayranları ise sosyal medyadan bu duruma tepkilerini hemen yansıttı…