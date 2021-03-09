Gönül Dağı dizisine sürpriz transfer!
TRT1'de ekranlara gelen ve reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisine oyuncu Cemre Melis Çınar katıldı.
TRT ekranlarında yayımlanan kadrosunda Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinin ekibine flaş bir isim katıldı.
TRT'nin cumartesi akşamlarına damgasını vuran Gönül Dağı dizisi ekibi güçlendirmeye devam ediyor.
Köprü Film'in çektiği dizinin kadrosuna Kırmızı Oda'daki performansıyla kendisine hayran bırakan Cemre Melis Çınar katıldı
Son olarak Kefaret dizisinde rol alan Çınar, reyting rekortmeni Gönüldağı'nda Fadime rolünü canlandıracak.