Gönül Dağı dizisinde flaş karar

Gönül Dağı dizisi izleyicilerle TRT1 ekranında buluşmaya devam ediyor. Bu sezonun en başarılı yapımlarından birisi olan dizide son dönemde izleyenler büyük bir merakla Elif – Yaşar -Serdar üçgeninde neler yaşanacağını merak ediyor. Dizinin hayranları Elif ve Serdar ikilisinin bir araya gelmesini çok arzu ediyordu. Dizinin senaristlerinin de seslerini duyması ve senaryonun izleyicinin arzu ettiği yönde ilerlemesi önemli bir heyecan konusu oldu.

Serdar'ın Elif kararı

Elif, içindekileri Yaşar’a bir bir döktü… Yaşar kabul etmek istemiyor… “Beni kimse terk edemez” diyerek Elif’in kolundan tuttuğu gibi götürmek isteyen Yaşar, hayatının hatasını yaptı. “Ben bitti demeden bitmez” diyerek hastane önünde Elif’i çekiştiren Yaşar’a dersini veren ise yine Serdar oldu.

Olay yerine gelen Serdar, Elif’in adeta kurtarıcısı oldu. Bu durum dizinin hayranlarına göre iki karakteri birbirlerine daha çok yakınlaştırdı. Yaşar ise “Sizinle görüşeceğiz” diyerek tehditlerini savurmayı ihmal etmedi.

Elif ile Serdar ikilisinin bundan sonra ne yaşayacakları merakla bekleniyor… Dizi hayranları, ikilinin sahnelerinin daha da artmasını istiyor.