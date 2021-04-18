Gönül Dağı dizisinde büyük sır ortaya çıktı! İlk bölümden beri merak ediliyordu

Reyting zirvesinde liderlik koltuğuna oturan Gönül Dağı ekranların en beğenilen ve takip edilen dizi olarak izleyicinin karşısına çıkıyor.

Yayınlandığı günden bu yana herkesin beğenisini kazanan Gönül Dağı 24. Bölüm ile ekran başındakileri hem ağlatmayı hem de güldürmeyi başardı.

Yaşadıkları tüm sıkıntılara rağmen imkansızı başarmaya çalışan üç gencin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtan 'Gönül Dağı' dizisinde ilk bölümden beri herkesin merak ettiği bir gerçek ortaya çıktı.

Gönül Dağı’nda Ramazan coşkusu

Ramazan şenliklerinin ihalesini alan Muammer ve Hüseyin işin içinden çıkamayınca organizasyon amcaoğullarına kalır. Böylelikle kasabada şenlik başlar.

Zahide ve Sefer kavuşabilecek mi?

Fikret'in açtığı velayet davasının ilk mahkemesi yapılır. Sefer ve Zahide'nin beraber gittikleri mahkemede herkesi şaşırtacak olan gelişme ne olacak?

Diğer taraftan, tam kız istemeye giderlerken üç amca oğlu kaçırılır. Keriman‘ı önceden beri seven Kamil tarafından kaçırılırlar. Ama bir yolunu bulup kurtulurlar.

Daha sonra kız istemeye giderler. Taner ve Dilek sonunda nişanlanır. Taner’in dedesi Ciritçi Abdullah kurdeleyi keserek evlilik yolunda ilk adımı atmalarına vesile olur.

Gönül Dağı 24. Bölümde bu gelişmeler yaşanırken merak edilen bir gerçek ortaya çıkar.

Efsane isim ortaya çıktı

Gönül Dağı dizisinde Dilek’in babası Gönül Dağı’nda efsaneye dönüşen çobandır. Hatırlanacağı üzere Gönül Dağı’nda ki çoban kaya kopmasında Dilek’in canını kurtarmış bir kaç kez Dilek bu çobanın peşinden gitse de yetişememişti.

Dilek Gönül Dağı ile arasında bir bağ hissediyordu, Gönül Dağı’nın çobanı ise babasıymış. Gönül Dağı’nda ki çobanın kalbinin çok kırıldığı bu nedenle de Gönül Dağı’nda yaşamaya başladığı biliniyordu.

Dilek’in Taner ile evlenmeye karar vermesi iki ailenin de bu evliliği onaylaması sonrası Dilek’in babası Ali Dilek’in karşısına çıkacaktır.

Son olarak Arıza dizisinde yer alan Ergun Kuyucu Gönül Dağı dizisine Dilek’in babası Çoban Ali olarak dahil olacak.

Ergun Kuyucu kimdir?

Ergun Kuyucu 1 Haziran 1969 da Sivas’da dünyaya gelmiştir ve 52 yaşının içindedir.

Son olarak Arıza dizisinde Sabri karakteri ile yer alan Ergun Kuyucu Gönül Dağı dizisi ile oyunculuk kariyerinde zirveye çıkacak.

Daha önce de Hakan: Muhafız dizisinde Gökhan karakteri ile yer alan Ergun Kuyucu daha önce de TRT 1’in sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul’da yer almıştır.