Gönül Dağı dizisinde ayrılık herkesi şaşkına çevirdi: Başrol değişikliği! 4. sezon ilk yeni oyuncu geliyor

“GÖNÜL DAĞI”

Gönül Dağı dördüncü sezon çekimleri başladı

Eylül ayında yeni sezona girecek diziye, 6 yeni oyuncu katılıyor…

Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren izleyicilerin gönüllerinde taht kuran, her hafta reyting rekorları kıran, üç sezon boyunca birinci olarak hafta sonlarına damgasını vuran Gönül Dağı’nın dördüncü sezon çekimleri Eskişehir Sivrihisar’da başladı.

Dizinin yapımcısı Ferhat Eşsiz, izleyicilerin özlem ve merakla beklediği yeni sezon çekimleri için start verdiklerini belirterek, “Gönül Dağı’nın dördüncü sezonu, 8 yıl sonrasından devam ediyor. Bozkırda yaşanan aşk hikayeleri, amcaoğullarının girişimcilik serüvenleri, duygusal ve eğlenceli olaylar, gelenek ve göreneklerimizi hatırlatan samimi, içten Anadolu hikayelerimiz yine çok beğenilecek ve TRT 1 ekranlarında yine her Cumartesi Gönül Dağı rüzgarları esecek. Dördüncü sezonda Gönül Dağı ailesine 6 yeni oyuncu katılıyor. Özellikle çocuk oyuncularımız yetenekleriyle göz dolduracak ve çok sevilecek. Yine sanat dünyasının genç yetenekleri Burak Can ve Sude Zülal Güler de izleyicilerin beğenisini toplayacak. Gönül Dağı’nın ilk bölümünden itibaren bizlerle olan hepsi birbirinden değerli, usta, yetenekli oyuncu kadromuz yine bizlerle olacak.” dedi.

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Gönül Dağı ailesine yeni katılan oyuncular

Gönül Dağı’nın dördüncü sezonuna 8 yeni oyuncu katılıyor. Taner’in oğlu Ali’yi Kaan Şençubukçu, Ramazan ve Asuman’ın oğlu Ramazan Mete’yi Ataberk Tufan, Veysel ve Cemile’nin oğlu Yusuf’u Ömer Batu Dağlı, Veysel ve Cemile’nin kızı Yağmur’u Bade Irazlı, Erkan’ı Burak Can canlandıracak. Diziye ayrıca Sude Zülal Güler Yeşim, Öge Sözbaş Filiz, Süeda Çil ise Adile karakteriyle dahil olacak.

Bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatan Gönül Dağı, küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtıyor.

Yönetmenliğini Yahya Samancı’nın üstlendiği Gönül Dağı’nın senaryosunu Ali Asaf Elmas, Mustafa Becit ve Teoman Gök kaleme alıyor.

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrolleri paylaştığı Gönül Dağı’nda, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Ulviye Karaca, Sait Seçkin, Hande Nur Tekin, Sercan İnceer, Melis Sevinç, Eren Can Vurucu, Faruk Karagül, Kaptan Gürman, Öznur Yağcı, Mesude Türkmen, Süeda Çil, Burak Can, Sude Zülal Güler, Öge Sözbaş, Kaan Şençubukçu, Ataberk Tufan, Ömer Batu Dağlı, Bade Irazlı rol alıyor.

Gönül Dağı’nın dördüncü sezon 104. Bölümü, yeni yayın döneminde TRT 1 ekranlarına gelecek.

Ne olmuştu!

Dizinin yeni sezon çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre 4. sezon çekimleri başlayan Gönül Dağı'na dizisinin oyuncu kadrosuna Burak Can ve Sude Zülal Güler dahil oldu.

Beklenmedik ayrılık

4. Sezonu ile ekranlara gelmeye hazırlanan Gönül Dağı dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide Zahide karakterine hayat veren Ecem Özkaya diziye veda etti. Ecem Özkaya, zaman atlamasının yaşanması beklenen dizinin yeni sezonunda olmayacak.