Gönül Dağı dizisinde alınan flaş karar çok yakıcı oldu!

Peki 21. yeni bölümde neler yaşanacak? 20 Mart Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümde Taner ve Dilek, Gönül Dağı’na Doğru Bir Yolculuğa Çıkacak. Ayrıca dizide Sefer ile nişanlanan Zahide’nin başında büyük bir dert ver. Ruhi Sarı’nın canlandırdığı Fikret karakteri eski eşinin yeni hayatına çomak sokmaya devam edecek.

Fikret’in alacağı karar Zahide’yi tam da kalbinin ortasından vuracak. Ecem Özkaya’nın canlandırdığı Zahide’ye velayet davası açan Fikret, 3 çocuğunu da annesinden koparmaya kararlı. Fikret’in aldığı bu yakıcı karar Gönül Dağı’nda yeni bir kavganın da fitilinin ateşlenmesine neden olacak. Zahide ve Sefer ikilisi, yeni bir hayata tutunmak isterken Fikret’in yaptıkları nedeniyle bir türlü huzuru bulamayacak.





20 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarına gelecek Gönül Dağı’nın 21. Bölüm özeti ise şöyle:

“Taner ve Dilek, Gönül Dağı’na doğru bir yolculuğa çıkarlar. Dilek’in babasından bir iz bulmak için çıktıkları yolculukta bulunan beklenmedik iz, Dilek’i nasıl etkileyecektir?

Hala annesiyle konuşamayan Taner, kararsız bir zamanındayken genç bir çocuk atölyeye gelir. Yürüme engeli olan annesi için bir icat geliştirmeye çalışan genç, amcaoğullarından yardım ister. Taner, genç adamın annesiyle olan ilişkisini görünce çok etkilenir ve Halime’yle konuşmaya karar verir.

Zahide ve Sefer, düğün hazırlıklarına başlamıştır… Zahide için her şey yolunda giderken, Fikret’in açtığı velayet davasıyla yıkılır. Bunu Sefer’den gizleyen Zahide, bir çözüm arayışına girecektir. Zor bir durumla başbaşa kaldığını anlayan Zahide ne yapacaktır?”

Bozkırda bir Anadolu masalı… Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatan Gönül Dağı, küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtıyor.

Gönül Dağı’nın yapımcılığını Köprü Film/Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı üstleniyor.

Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan’ın başrollerini üstlendiği dizide, sanat dünyasının usta isimleri de rol alıyor: Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Ruhi Sarı, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Utku Ateş ve Zümre Meğreli.