Gönül Dağı 48. Bölüm Fragmanı yayınlandı
Gönül Dağı 48. bölüm fragmanı izle! TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı yayınlanan 47. bölümü ile yine izleyicilerden tam not aldı. Merakla beklenen 48. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana, ''Senin ölüm riskin var…" sözleri damga vurdu.
TRT 1 ekranlarında yayınlanan 47. bölümü ile yine milyonları ekranlara kilitleyen Gönül Dağı'nın 48. bölüm fragmanı da yayınlandı.
Fragmanda, Zahide'nin Sefer'e söylediği ''Senin ölüm riskin var…" sözlerini Erkan duyuyor.
Ramazan ve Asuman'ın yaşadıkları acıya ise yeni acılar ekleniyor.
Münir başkanın geçirdiği rahatsızlık ikilinin arasında engel olarak durmaya devam ediyor.