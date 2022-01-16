  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Gönül Dağı 48. Bölüm Fragmanı yayınlandı
Medya

Gönül Dağı 48. Bölüm Fragmanı yayınlandı

Gönül Dağı 48. bölüm fragmanı izle! TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı yayınlanan 47. bölümü ile yine izleyicilerden tam not aldı. Merakla beklenen 48. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana, ''Senin ölüm riskin var…" sözleri damga vurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 09:58:00 - 2022-01-16 10:00:57

TRT 1 ekranlarında yayınlanan 47. bölümü ile yine milyonları ekranlara kilitleyen Gönül Dağı'nın 48. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Fragmanda, Zahide'nin Sefer'e söylediği ''Senin ölüm riskin var…" sözlerini Erkan duyuyor.

Ramazan ve Asuman'ın yaşadıkları acıya ise yeni acılar ekleniyor.

Münir başkanın geçirdiği rahatsızlık ikilinin arasında engel olarak durmaya devam ediyor. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay