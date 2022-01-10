Gönül Dağı 47. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Ramazan tutuklanıyor
TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nın 47. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Ramazan'ı kaçıran Asuman'ın, ''O benim evleneceğim adam.'' diyerek babasına karşı çıktığı görüldü.
Unutulmaz aşkların hikayesini konu edinen TRT 1'in reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisi, 8 Ocak Cumartesi akşamı 46. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan ve Ecem Özkaya'nın yer aldığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisi, son bölümüyle de reytinglerdeki başarısını sürdürdü.
Çekimleri Eskişehir Sivrihisar'da sürdürülen ve cumartesi günlerine damgasını vuran Gönül Dağı dizisinin merakla beklenen 47. bölüm fragmanı ise son bölümün hemen ardından yayınlandı.
Gönül Dağı'nın yayınlanan 47. bölüm fragmanında; Asuman'ın Ramazan'ı kaçırdığı görülürken Ramazan'ın durumu Taner ve Dilek'e söylediği görüldü.
Öte yandan Ramazan, jandarma tarafından götürülürken Asuman ise babasına karşı çıkarak Ramazan için ''O benim evleneceğim adam.'' dedi.