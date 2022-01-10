  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Gönül Dağı 47. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Ramazan tutuklanıyor
Medya

Gönül Dağı 47. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Ramazan tutuklanıyor

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nın 47. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Ramazan'ı kaçıran Asuman'ın, ''O benim evleneceğim adam.'' diyerek babasına karşı çıktığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 08:44:00 - 2022-01-10 08:45:43

Unutulmaz aşkların hikayesini konu edinen TRT 1'in reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisi, 8 Ocak Cumartesi akşamı 46. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan ve Ecem Özkaya'nın yer aldığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisi, son bölümüyle de reytinglerdeki başarısını sürdürdü.

Çekimleri Eskişehir Sivrihisar'da sürdürülen ve cumartesi günlerine damgasını vuran Gönül Dağı dizisinin merakla beklenen 47. bölüm fragmanı ise son bölümün hemen ardından yayınlandı.

Gönül Dağı'nın yayınlanan 47. bölüm fragmanında; Asuman'ın Ramazan'ı kaçırdığı görülürken Ramazan'ın durumu Taner ve Dilek'e söylediği görüldü.

Öte yandan Ramazan, jandarma tarafından götürülürken Asuman ise babasına karşı çıkarak Ramazan için ''O benim evleneceğim adam.'' dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay