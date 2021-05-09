Gönül Dağı 28. Bölüm Fragmanı yayınlandı

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı 27. bölümü ile dün ekranlara geldi. Öte yandan Gönül Dağı 28. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Fragmanda Veysel'in hamile olan eşi Cemile'nin hastaneye kaldırılması ve Veysel'in son sahnede gözyaşlarına boğulması izleyiciye bebeğe bir şey olduğu endişesi meydana getirdi.

15 Mayıs Cumartesi akşamı izleyici ile buluşacak olan dizide Veysel ve Cemile’nin bebeklerine bir şey olup olmadığı da netlik kazanacak.