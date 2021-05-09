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Medya Gönül Dağı 28. Bölüm Fragmanı yayınlandı
Medya

Gönül Dağı 28. Bölüm Fragmanı yayınlandı

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nın 28. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Fragmanda Veysel ve Cemile’nin sahneleri seyircide büyük merak uyandırdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 08:31:00 - 2021-05-09 08:33:55

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı 27. bölümü ile dün ekranlara geldi. Öte yandan Gönül Dağı 28. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Fragmanda Veysel'in hamile olan eşi Cemile'nin hastaneye kaldırılması ve Veysel'in son sahnede gözyaşlarına boğulması izleyiciye  bebeğe bir şey olduğu endişesi meydana getirdi.

15 Mayıs Cumartesi akşamı izleyici ile buluşacak olan dizide Veysel ve Cemile’nin bebeklerine bir şey olup olmadığı da netlik kazanacak.

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