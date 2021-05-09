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Medya Gönül Dağı 28. Bölüm Fragmanı! Utku Ateş ayrılıyor
Medya

Gönül Dağı 28. Bölüm Fragmanı! Utku Ateş ayrılıyor

TRT’de reyting rekorları kıran Gönül Dağı’nın senaristine seslendiler. Oyuncu Utku Ateş’in başka bir diziye geçtiği konuşulurken Serdar ve Elif karakterlerinin sahnelerinin az olması bazı hayranları üzdü.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 13:14:00 -

Masumlar Apartmanı, Uyanış Büyük Selçuklu, Teşkilat gibi yapımlarla zirve yapan TRT’de Gönül Dağı dizi de büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Gönül Dağı dizisinde son zamanlarda Serdar ile Elif karakterleri çok konuşulmaya başlandı. Bu ikilinin arasındaki uyum dizi hayranlarını bağladı.

Serdar karakterini oynayan Utku Ateş’in dizide az görülmesine bazı hayranlar eleştiri yaparken senaristi de es geçmedi. Elif ve Serdar sahnelerinin az olmasına yönelik olarak birçok eleştiri yapılıyordu. Bunların üzerine bir de Utku Ateş’in yeni dizi anlaşması yapması Gönül Dağı hayranlarını üzdü.

Bir dizi takipçisi senariste, ‘’Bölümde sadece 1 dakika gözüken bir karakteri canlandıran oyuncunun diziden çıkmaması anormel olurdu. İzleyicinin ElSer çiftine ilgisi ortada. Lakin senaristin onlara verdiği değer sadece 5 dakika. Utku Ateş umarım diziden çıkmaz. Fragmanda da eski naif bakışından eser yok. ElSer çiftini diziden yollama hatasına düşmeyin lütfen. Yan çiftlere orantılı dakika verin. Sevdiğimiz karakterlerin sonu neden hüsran olur anlamıyorum’’ diye seslendi.

Utku Ateş’in Cam Tavanlar isimli yeni diziye katıldığı söylendi.

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