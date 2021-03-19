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Medya Gönül Dağı 21. bölüm 2. fragman yayınlandı! Bomba gibi bir bölüm geliyor
Medya

Gönül Dağı 21. bölüm 2. fragman yayınlandı! Bomba gibi bir bölüm geliyor

Gönül Dağı 21.bölüm 2. fragmanında, Cemile'nin bebek sahibi olacağı müjdesi ailede coşkuyla karşılanır. Son bölümde Taner'in teklifi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Dilek tereddüt etmeden onaylar. Elif'in rest çekmesini bir türlü hazmedemeyen Yaşar ortalığı tozu dumana katar.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 11:40:00 -

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı...

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi.

İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi.

Hissedecek, duygulanacak ve gönülden bağlanacaksınız

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi’nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı’nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı yapıyor. Başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın üstlendiği dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.

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