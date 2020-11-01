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Dünya Goni tayfunu can aldı!
Dünya

Goni tayfunu can aldı!

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'i Goni tayfununun vurması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 16:31:00 -
Goni tayfunu can aldı!

Yetkililer, hızı saatte 280 kilometreye çıkan rüzgarlara neden olan tayfunun ülkenin doğusundaki Catanduanes Adası'nda karaya ulaştığı ve beraberinde şiddetli yağmur getirdiğini duyurdu.

Volkanik çamur akıntılarına yol açan tayfun nedeniyle Filipinler'in Luzon Adası'ndaki Albay bölgesinde 7 kişi yaşamını yitirirken, başkent Manila'ya doğru ilerleyen tayfunun hızı saate 165 kilometreye kadar düştü.

Yılın en güçlü tayfunu olduğu belirtilen Goni tayfunu nedeniyle Luzon Adası'nın güney kesiminde çok sayıda ev toprak altında kalırken bölgede yaklaşık bir milyon kişi evlerinden tahliye edildi.

Şiddetli rüzgarlara yol açan tayfun nedeniyle çok sayıda evin çatısı uçarken, elektrik direkleri devrildi ve seller meydana geldi.

Başkentte Manila Uluslararası Havalimanı da 24 saatliğine uçuşlara kapatıldı.

Ülkede geçen hafta etkili olan Molave tayfununda 22 kişi hayatını kaybetmiş, 15,2 milyon dolarlık maddi hasar meydana gelmişti.

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