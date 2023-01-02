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Aktüel Gönenli Mehmet Hoca’yı rahmetle anıyoruz
Aktüel

Gönenli Mehmet Hoca’yı rahmetle anıyoruz

Son devrin en büyük İslam alimlerinden Gönenli Mehmet Öğütçü Hoca’yı, Hakk’a irtihalinin 32. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 10:07:00 -
Gönenli Mehmet Hoca’yı rahmetle anıyoruz

HABER MERKEZİ

Ömrünü İslam davasına adayan ve bu uğurda büyük bedeller ödeyen Gönenli Mehmet Efendi vaazları ve eserleriyle binlerce kişiyi irşad etmişti. İslam ümmetinin gönül coğrafyasını sulayan isimlerin başında gelen Gönenli Mehmet Hoca, aradan geçen onlarca yıla rağmen sevenlerinin gönlündeki nezih yerini korumaya devam ediyor.

Edirnekapı şehitliğinde medfun

Gönenli Mehmet Efendi olarak bilinen Mehmet Öğünç, 1903 yılında dünyaya geldi. İstanbul Fatih Camii’nin ders-i âmlarından Serezli Ahmed Şükrü Efendi’den ders alan Mehmet Efendi, hafızlık, tahsîs-i hurûf ve kıraat ilmi okudu ve 1925’te icâzet aldı. 1954 ile 1982 yılları arasında Hacı Bayram Kaftânî, Dülgerzâde, Hacı Hasan ve Sultan Ahmet camilerinde imam-hatiplik yapan Mehmet Efendi, fakir ve yetimlere Kızılay ve Yeşilay üzerinden de yardım etti. Mehmet Öğünç, 2 Ocak 1991’de vefat etti. Fatih Camii’nde çok kalabalık bir cemaatin iştirakiyle, kendisinden sonra reîsülkurrâlık görevini devralan Abdurrahman Gürses tarafından kıldırılan cenaze namazından sonra Edirnekapı Şehitliği’ne defnedildi.

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