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Gündem Gönenli Hoca rahmetle anılıyor
Gündem

Gönenli Hoca rahmetle anılıyor

Son devrin en büyük İslam alimlerinden Gönenli Mehmet Öğütçü hoca, Hakk’a irtihalinin 30. yıl dönümünde rahmetle anılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 09:53:00 -
Gönenli Hoca rahmetle anılıyor

 Haber Merkezi 

Hakikat adına büyük bedeller ödeyen ve bu uğurda yılmadan mücadele eden Gönenli Mehmet Efendi, hizmetleriyle halen anılıyor. Ömrü boyunca irşad faaliyetlerinde bulunan Gönenli Mehmet Hoca, sevenlerinin gönlündeki nezih yerini koruyor. İslam ümmetinin gönül coğrafyasını sulayan isimlerin başında gelen Gönenli Mehmet Efendi, yetiştirdiği talebeleriyle ilim dünyamıza eşsiz bir katkıda bulundu. 1903 yılında dünyaya gelen ve 1954 ile 1982 arasında Hacı Bayram Kaftânî, Dülgerzâde, Hacı Hasan ve Sultan Ahmet camilerinde imam-hatiplik yapan Mehmet Efendi, 2 Ocak 1991’de vefat etti.


Yeni Akit Gazetesi
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