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Spor Gomis, Kasımpaşa'da
Spor

Gomis, Kasımpaşa'da

Yeniakit Publisher
2023-07-15 07:28:00 -
Gomis, Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, Fransız ekibi Amiens SC'den 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Iron Gomis'i kadrosuna kattığını açıkladı.

 Kasımpaşa, Fransız ekibi Amiens SC'den 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Iron Gomis'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Kasımpaşa, Iron Gomis'i renklerine bağladığını açıkladı. İstanbul ekibinin transferle ilgili yaptığı açıklamada,
"Yeni transferimiz Iron Gomis, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.
Gomis, geçtiğimiz sezon Amiens ile ligde 35 maça çıkarken 3 gol, 3 de asistlik bir performans sergiledi.

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