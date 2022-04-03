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Spor Gomis: Elimizden geleni yapacağız
Spor

Gomis: Elimizden geleni yapacağız

Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendikleri maç sonrası derbi hakkında konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 03:57:00 -
Gomis: Elimizden geleni yapacağız

Galatasaray'ı öne geçiren golün sahibi olan Bafetimbi Gomis, Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Gomis "Galibiyeti hak ettik. Zor bir hafta oldu, milli takımlardan dönüşler oldu. Birlikte az çalıştık. Geçen hafta da kaybetmiştik. Derbi öncesinde önemli bir galibiyet aldık." dedi.

"Elimizden geleni yapacağız"

Gelecek hafta oynanacak derbiyle ilgili görüşü sorulan Fransız yıldız, "Fenerbahçe derbisi önemli ve büyük bir maç. Kadıköy'e kazanmaya gideceğiz. Derbi bayram havasında geçiyor. Bu derbi için şanslıyız. Hem Türkiye'de, hem de dünyada izlenen bir maç. Oraya gidip, elimizden geleni yapacağız." cevabını verdi.

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