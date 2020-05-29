Gölpazarı’nda camiler cemaatine kavuştu

Bilecik Gölpazarın’da korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde 16 Mart`ta toplu ibadete kapatılan camiler, bugün kılınan cuma namazıyla birlikte tekrar ibadete açıldı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde de 16 Mart günü ibadete kapatılan camiler, bugün kılınan cuma namazıyla birlikte tekrar ibadete açıldı. Sosyal mesafe kuralına göre saf alan cemaate maske dağıtılarak girişte dezenfekte edildi. 18 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşlarda camilere alınmazken, Cuma namazının ilk dört sünneti ve cuma namazının farzı kılındıktan sonra cemaat dağıldı.